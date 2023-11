Ausfall aller Partien in Landesliga und Bezirksliga droht. Hoffnung liegt auf Kunstrasen. Schleswig-Holstein hat schon entschieden.

Auf vielen Fußballplätzen in Hamburg und Schleswig-Holstein wird wegen des Wintereinbruchs vorerst der Ball ruhen müssen.

Fußball in Norderstedt

Fußball in Norderstedt Machen Schnee und Eis den Hamburger SV zum Wintermeister?

Norderstedt. Ein Sieg beim Elften SC Victoria II (Fr., 20.15 Uhr, Stadion Hoheluft) – und die Fußballer des Hamburger SV III wären Wintermeister in der Landesliga Hammonia. Der zweite Weg dazu: Der Hamburger Fußball-Verband verfügt aufgrund der Wetterlage aus Schnee und Eis eine Generalabsage. „Die Wintermeisterschaft wäre nicht zu verachten, weil andere Teams dann mehr Druck haben. Aber damit beschäftigen wir uns, wenn es so weit kommt“, sagt HSV-Trainer Stefan Gehrke.

Sein Team würde auswärts genau wie der Tabellendritte Eintracht Norderstedt beim Letzten HNT (So., 16.45 Uhr, Jägerhof) auf Kunstrasen spielen. „Wir hoffen, unsere Partie fällt nicht aus. Im wilden Hinspiel begann mit unserem 4:2 unsere Serie von neun Spielen ohne Niederlage“, sagt Norderstedts Coach Jannik Paulat.

Fußball in Norderstedt: Machen Schnee und Eis den Hamburger SV III zum Wintermeister?

An einen Ausfall der ebenfalls auf Kunstrasen angesetzten Partie beim Elften SV Groß-Borstel (So., 15 Uhr, Brödermannsweg) in der Bezirksliga Nord glaubt hingegen aufgrund der Witterungsverhältnisse Glashüttes Trainer André Menzel. Damit würde sich Menzels Sperre von einer Partie nach seiner Gelb-Roten Karte im Heimspiel gegen Grün-Weiß Eimsbüttel (1:1) um eine Partie verschieben.

Wobei Menzel diese Sperre laut eigenen Aussagen in seinem Coaching sowieso nicht beeinflussen würde, auch wenn er offiziell von Co-Trainer Kevin Strominski vertreten wird. „Viele Trainer sind immer mal wieder gesperrt. Doch natürlich werde ich dabei sein. Natürlich werde ich auch vor dem Spiel und in der Halbzeit die Ansprache an die Mannschaft halten. Meine Sperre bedeutet, dass ich offiziell nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen darf. Aber ob ich auf der Bank sitze oder hinter dem Geländer stehe, ist eigentlich auch vollkommen schnuppe. Ich werde genauso Einfluss haben wie vorher auch“, erklärt Menzel.

Gesperrter Trainer: „Werde genauso Einfluss haben wie vorher auch“

Seine Aussagen sind rechtlich korrekt, verweisen allerdings auch unabhängig von ihm selbst auf eine tiefere Problematik im Hamburger Amateurfußball. Ein gesperrter Trainer muss sich laut Regelwerk wie im Profifußball unter die Zuschauer gesellen. Nur bedeutet das im Profifußball einen Tribünenplatz. Der Kontakt zur Mannschaft wird zur Strafe eingeschränkt. Im Amateurfußball jedoch ist es für einen gesperrten Trainer gerade in tieferen Klassen kein Problem, sich hinter die Umrandung nahe der Coaching-Zone zu stellen – und den gleichen oder nahezu gleichen Einfluss auszuüben wie zuvor.

Konsequenz: Die Sperre ist ein stumpfes, weil so gut wie wirkungsloses Schwert. Gelb-Rote Karten können zudem, wie HFV-Pressesprecher Carsten Byernetzki dem Abendblatt bestätigte, niemals zu Geldstrafen für die Trainer führen. Rote Karten allerdings schon. Zahlen über die Anzahl der gesperrten Trainer pro Wochenende erhebe der Verband nicht.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Wintereinbruch: In Schleswig-Holstein verhängt der Fußballverband eine Generalabsage

Kann die Partie ausgetragen werden, möchte Glashütte seinen siebten Tabellenplatz übrigens unbedingt verbessern. „Wir haben im Hinspiel 3:0 gesiegt und müssen mit dem Selbstverständnis agieren, dieses Spiel zu gewinnen, dürfen aber gegen einen guten Gegner wie Groß Borstel nicht blauäugig sein“, sagt Menzel.

Unterdessen hat der Schleswig-Holsteinische Fußball-Verband angesichts der Wetterlage bereits Tatsachen geschaffen und eine Generalabsage verfügt. Diese gelte zunächst nur für dieses Wochenende, und zwar „für alle Spiel- (Kreisklasse C bis Oberliga) und alle Altersklassen (Herren-, Frauen- und Jugendbereich). Die Schneefälle der vergangenen Tage und insbesondere die extremen Temperaturen verhindern nahezu ausnahmslos den Spielbetrieb in ganz Schleswig-Holstein. Aufgrund der Platzverhältnisse und zum Schutz aller Spieler*innen ruht der Ball demnach am Wochenende“, heißt es.