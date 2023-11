Derby gegen den Hamburger SV II: So will Norderstedt Torjäger Tom Sanne stoppen

In der Regionalliga Nord empfängt Eintracht Norderstedt den HSV II. Das spektakuläre Hinspiel ist noch in bester Erinnerung.

Norderstedt. Seine Vorfreude will Max Krause, Trainer von Eintracht Norderstedt, durch das Derby in der Fußball-Regionalliga Nord gegen den Hamburger SV II (Sa., 14 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion) in Genuss umwandeln. „Ich möchte am Arbeitstag danach an meinem Arbeitsplatz Gratulationen zu einer guten Leistung und einem Sieg entgegennehmen dürfen“, sagt Krause. Viele Kollegen, berichtet er, hätten ihm ihren Besuch im Edmund-Plambeck-Stadion angekündigt.

Ein Sieg täte nicht nur daher doppelt gut, sondern auch, weil Krause, ähnlich wie die Eintracht-Verantwortlichen, auf eine große Kulisse hofft. Die Profis des HSV spielen schließlich bereits am Freitagabend in der 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig – und Kräftemessen gegen die U23 des HSV waren in Norderstedt öfter einmal Garant für Zuschauerrekorde.

Diese Partie nun stellt zugleich den Rückrundenauftakt dar. Ein Blick zurück auf den ersten Spieltag lässt die Aufgabe vermeintlich leicht erscheinen. Mit 5:0 besiegte ein total überlegenes Eintracht Norderstedt den HSV II am 30. Juli im Sportpark Eimsbüttel, sprang gemeinsam mit dem FC Teutonia 05 gleich an die Tabellenspitze. Doch was folgte, hätte wie so oft im Fußball niemand vorhersagen können.

Die Garstedter flogen noch eine Weile hoch, schieden aber in der dritten Pokalrunde beim Oberligisten USC Paloma (1:3) aus. Der Anfang vom am 2. Oktober – kurioserweise nach einer 0:5-Niederlage im Sportpark Eimsbüttel beim Eimsbütteler TV – besiegelten Ende von Cheftrainer Olufemi Smith, dessen Nachfolger Max Krause wurde. Die junge zweite Mannschaft des HSV brauchte nach der Klatsche gegen die Eintracht noch drei Spiele, um sich an die Regionalliga Nord anzupassen. In der Folgezeit wurde kräftig gepunktet, mit 21 Zählern steht der HSV II als Elfter nur zwei Punkte hinter dem Achten Eintracht Norderstedt.

„Wir treffen vom Personal her auf dieselben Namen beim HSV II wie am ersten Spieltag. Nur ist die Entwicklung dort um einige Stufen nach oben gegangen. Die Spielidee und Struktur des Teams ist viel gefestigter. Trainer Pit Reimers hat ganze Arbeit geleistet“, verkennt Krause nicht die Schwierigkeit der Herausforderung.

Verbunden wird der Aufschwung eines Teams oft mit Torjägern. Im Falle des HSV lautet der in der Regionalliga Nord allen geläufige Name Tom Sanne. Elf Treffer in 14 Partien hat der bullige, 1,72 Meter große Stoßstürmer erzielt. Wie will die Eintracht ihn stoppen? „Ich war selbst Verteidiger“, sagt Krause. „Was gibt es Schöneres, als sich mit so einem starken Stürmer zu messen und hinterher behaupten zu können ,Gegen mich hat er nicht getroffen?‘“, spricht er den psychologischen Faktor an.

Taktisch erwartet Krause den HSV II eher mit einem gefestigten Defensivblock, nur phasenweise pressend. „Die zu unstrukturierten Wechsel im Abwehrverhalten des HSV II“, sagt Krause selbstbewusst, „haben sie im Hinspiel aber den Hals gekostet, und sie sind sich sicherlich auch unserer Stärken bewusst. Deshalb glaube ich, sie werden erst einmal auf Sicherheit und Konstanz bedacht sein.“

Personell fehlen werden der Eintracht weiterhin die Langzeitverletzten Torhüter Lars Huxsohl (Schambeinentzündung), Innenverteidiger Yannik Nuxoll (Kreuzbandriss) und Linksverteidiger André Wallenborn (Muskelfaserriss). Ob die Rechtsverteidiger Noah-Ali Musse Osman (Pferdekuss) und Juri Marxen (Muskelbündelriss) wieder im Kader stehen oder gar von Beginn an spielen können, ist noch Gegenstand der Beratungen der Mediziner.

Statistisch gesehen ist es dabei fast gleichgültig, welches Eintracht-Team aufläuft. Der HSV II fällt durchaus in die Kategorie Lieblingsgegner. In zehn Heimspielen gelangen den Garstedtern sechs Heimsiege und drei Remis, nur eine Niederlage musste verkraftet werden. Im sehr stimmungsvollen letzten Derby daheim am 16. August 2022 spielte die Eintracht den Gast lange Zeit an die Wand, führte 2:0 und 3:1, musste sich aber – geschwächt durch eine Rote Karte für André Wallenborn wegen einer Notbremse in der 49. Spielminute – letztlich mit einem 3:3 begnügen.

In dieser Partie ging übrigens der Stern von Rechtsverteidiger Tjark Hildebrandt (20) bei Eintracht Norderstedt auf. Im Sommer 2023 wechselte er zum HSV, stand für die U21 seitdem 13-mal auf dem Platz. Wessen Stern auch immer am Sonnabend aufgeht, eines ist sicher: Max Krauses Kaffee mit den Kollegen in der Mittagspause am Arbeitstag danach wird nur mit drei Punkten so richtig schmecken.