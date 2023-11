Absolut verblüffend: Das Überraschungsteam der Oberliga siegt weiter

Tornesch. Das war ein gelungener Rückrundenauftakt für die Oberliga-Fußballer von TuRa Harksheide. Beim FC Union Tornesch (16.) gewannen das Team aus Norderstedt mit 3:1 (2:1) und bleibt in der Tabelle Dritter (38:26 Tore, 34 Punkte). Für TuRa war es der dritte Sieg in Folge. Mehr noch: Von den vergangenen neun Punktspielen ging nur eins verloren (1:3 beim USC Paloma). Ansonsten gab es sechs Siege und zwei Unentschieden. In zehn ihrer 18 Punktspiele gingen die Harksheider als Sieger vom Platz.

„Wir sind in der Oberliga angekommen und trauen uns viel mehr zu als noch in der vorigen Saison. Da war für uns alles neu. Inzwischen haben wir aber viel gelernt. Die Spieler haben alle ein paar Oberligaspiele auf dem Buckel und auch jede Menge Selbstvertrauen getankt“, sagte TuRa-Co-Trainer Elbasan Latifaj.

Verblüffend: Das Überraschungsteam der Oberliga Hamburg siegt weiter

Der musste in Tornesch Chefcoach Jörg Schwarzer ersetzen, den ein grippaler Infekt schon die Tage davor niedergestreckt hatte. Die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Tornesch begann zudem mit 20-minütiger Verspätung. Der Grund: eine Verletzungsunterbrechung im Match davor zwischen Tornesch II und dem SV Eidelstedt.

TuRa war aber gleich hellwach. Nico Schluchtmann bediente mit einem Chip-Ball in den Strafraum seinen Kollegen Jan-Philip Hartmann, der Torhüter Adrian Weiß umkurvte und zum frühen 1:0 für die Gäste vollendete (9.). Nach einer Viertelstunde hatte Tornesch-Trainer Martin Schwabe genug. Er erinnerte seine Jungs lautstark daran, dass dies ein Oberligaspiel und kein Training sei.

Schon nach 22 Minuten schafft TuRa vermeintlich klare Verhältnisse

Jari Maack hatte die Worte seines Trainers aber wohl ein wenig falsch interpretiert und senste Sekunden später Jan-Philip Hartmann brutal um (17.). Dafür gab es die Gelbe Karte. TuRa hatte trotzdem alles unter Kontrolle und blieb effizient. Mit der zweiten Chance machten sie den zweiten Treffer. Mittelfeldregisseur Falk Schmidt (achtes Saisontor) traf aus 20 Metern halbhoch zum 2:0 (22.).

Jan-Philip Hartmann (26., am Torwart gescheitert) und Lenny Kufrin (30., auf der Linie geklärt) verpassten kurz darauf das 3:0. Auf der anderen Seite rettete TuRa-Torhüter Niklas Grünitz stark gegen Enis Ay (33.). Kurz darauf machte es Letzterer aber besser. Diesmal tauchte Ay frei vor Grünitz auf und schob den Ball zum 1:2 ins lange Eck (40.). TuRa hatte wenig später zudem Glück, dass Yil Jalo Balde beim nächsten Angriff einen Kopfball knapp übers Gebälk setzte (44.).

Vergebener Elfmeter, Rote Karte, spätes Tor: Zweite Halbzeit wird turbulent

„Wir sind noch nicht soweit, dass wir 90 Minuten fehlerfrei spielen können. Leider haben wir uns zu Beginn der zweiten Halbzeit dann auch ein wenig von der Hektik, die durch Tornesch auf und neben dem Platz ins Spiel kam, anstecken lassen“, ärgerte sich Co-Trainer Latifaj.

Erstmal bot sich TuRa aber die große Chance zur vorzeitigen Entscheidung. Nach einem Handspiel von Yil Jalo Balde gab es Strafstoß für die Gäste. Cristopher Rieder Lazo schnappte sich die Kugel – und schoss sie links am Tor vorbei (49.). „Keiner wollte schießen. Da habe ich mir den Ball genommen, weil ich mich gut gefühlt habe“, berichtet der Fehlschütze. Im direkten Gegenzug musste Niklas Grünitz gegen Dennis Lebedinski Kopf und Kragen riskieren. Nach einer knappe Stunde schwächten sich die Gastgeber dann aber selbst. Jari Maack sah nach einem groben Foulspiel an Nico Schluchtmann die Rote Karte (58.).

Oberliga Hamburg: Jetzt empfängt TuRa Harksheide den amtierenden Meister

Trotz dieser numerischen Überlegenheit bekamen die Harksheider das Spiel in der Folge nur mühsam wieder in den Griff. Es dauerte bis in die Nachspielzeit hinein, ehe der Sieg endgültig unter Dach und Fach war. Diesmal bediente Schluchtmann den eingewechselten Yannick Fischer. Dieser hob die Kugel über Torwart Weiß hinweg zum 3:1 ins Netz (90.+3.). Es war Fischers erster Treffer seit dem 10. September.

Mit 34 Punkten nach 18 Spieltagen können sie in Harksheide sehr gut leben. Diese Punktzahl hatten sie in der Vorsaison erst nach 31 Spieltagen auf dem Konto. „Unser Ziel ist es jetzt, das Erreichte in den kommenden Wochen zu bestätigen“, so Elbasan Latifaj. Bitter: Nicht dabei mithelfen kann Christopher Micheel, der mit doppeltem Bänderriss bis Ende des Jahres ausfällt. Am kommenden Freitag (24. Oktober, 19.30 Uhr, Collatz+Schwartz-Sportpark) erwartet TuRa nun im Topspiel den amtierenden Oberligameister TSV Sasel (4., 33 Punkte).