Über Schalke 04 nach Flensburg: Eintracht trifft auf Torsten Fröhling

Norderstedt. Jan Lüneburg und Deran Toksöz sind zwei Spieler, die Eintracht Norderstedt maßgeblich geprägt und zu historischen Erfolgen geführt haben. Einer dieser Erfolge ist eher unfreiwillig geschichtsträchtig. Am 16. August 2015 erzielten Lüneburg und Tokszöz die beiden Treffer zum 2:1-Heimsieg gegen den SC Weiche Flensburg 08, dem Angstgegner der Eintracht schlechthin. Zu dem einen Dreier gesellen sich noch sieben Remis und elf Niederlagen.

„Dann haben wir mit dem zweiten Sieg gegen Flensburg ja jetzt ein schönes Ziel“, sagt Norderstedts Trainer Max Krause vor der Partie gegen Weiche (So., 14 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion). Ähnlich wie sein Vorgänger Olufemi Smith ist er bezüglich der Kategorien „Angst- und Wunschgegner“ kein Statistikfreak, beantwortet Nachfragen dazu aber interessiert und mit einem Schmunzeln.

Eintracht Norderstedt: Ein alter Bekannter ist zu Gast – nach vier Jahren Schalke 04

Die Aufgabe, Flensburg zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in einem Pflichtspiel in die Schranken zu weisen, wird für die Eintracht jedoch noch durch einen anderen Umstand erschwert, der ähnlich wie die Bezeichnung „Angstgegner“ einen psychologischen Aspekt aufweist. „Neue Besen kehren gut“, weiß der Volksmund – und einen solchen neuen Besen, pardon, neuen Trainer hat der Tabellenfünfzehnte Flensburg nun gefunden. Trotz sportlicher Talfahrt in dieser Saison hielt Weiche lange an Coach Benjamin Eta fest, bevor er nun doch durch Torsten Fröhling ersetzt wurde.

Der Angstgegner läuft also mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie im Edmund-Plambeck-Stadion auf. Lässt sich diese Konstellation durch einen dritten Umstand noch weiter auf die Spitze treiben? Aber ja! Der 57 Jahre alte Fröhling, als Spieler beim Hamburger SV (1990 bis 1991) und wesentlich erfolgreicher beim FC St. Pauli aktiv (1991 bis 1997), startete seine Trainerkarriere im Jugendbereich. Seine zweite Station dort war in der Saison 2006/2007 die U19 von Eintracht Norderstedt. Zusammenfassung: Eintracht Angstgegner kommt mit neuem Coach, welcher wiederum eine Garstedter Vergangenheit hat und bei seinem Ex-Club punkten möchte. Mehr Psychologie geht nicht.

Torsten Fröhling hat Norderstedt „in dieser Saison schon öfter gesehen“

Ein Kaltstart wird das Spiel für Fröhling nicht. „Ich habe Eintracht Norderstedt in dieser Saison schon öfter gesehen“, sagt Fröhling. Erfahrung bringt er ebenfalls eine Menge mit. In seiner bunten Trainerkarriere coachte er in den vergangenen 16 Jahren Altona 93, Holstein Kiel, den VfB Oldenburg, die U17 des HSV, 1860 München II, die Profis von 1860, den SV Wehen Wiesbaden und, als längste Station von 2018 bis 2022, die zweite Mannschaft des FC Schalke 04. Er wolle sein neues Team nun, sagt Fröhling, „erstmal stabilisieren“.

Stabil bleiben will ihrerseits die Eintracht. Mit Rang acht befindet sich das Team in der Regionalliga Nord im Soll. Auch mit der spielerischen Entwicklung ist der seit dem 3. Oktober amtierende neue Trainer Max Krause zufrieden. „Wir wollten nicht die gesamte Grundstruktur umwerfen, aber ein paar Kleinigkeiten verändern. Wir verbessern uns hier jede Woche und sind gut unterwegs“, sagt Krause. Für die Punktebilanz gilt dies jedoch nicht so wirklich. Sieben Zähler aus sechs Partien sind eher unterer Durchschnitt. „Natürlich spielen wir, um zu gewinnen. So ehrlich müssen wir sein. Wir können und wollen besser punkten, aber tabellarisch stehen wir immer noch absolut solide da“, so Krause. Aktuell sei er insgesamt „nicht unzufrieden“.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Eintracht Norderstedt: Weiche Flensburg ist ein Angstgegner

Um die doppelte Verneinung in ein „zufrieden“ umzuwandeln, würde ein Heimsieg gegen Flensburg helfen. Verzichten muss Krause dabei auf die Langzeitverletzten. Torhüter Lars Huxsohl (Schambeinentündung) und Linksverteidiger André Wallenborn (Muskelfaserriss) fallen weiter aus. Rechtsverteidiger Juri Marxen (Muskelbündelriss) und die Angreifer Michael Gries (Pfeifffersches Drüsenfieber) und Manuel Brendel (Probleme an der Patellasehne) trainieren wieder, dürften aber noch nicht in der Startelf stehen. Kurzfristig nicht dabei ist Rechtsverteidiger Noah-Ali Musse Osman nach einem Pferdekuss aus dem Meppen-Spiel. Für ihn könnte Incheol Choi in die Startelf rücken. „Ich erwarte ein klares Spiel mit Abläufen, auf die wir uns vorbereiten können“, sagt Krause.

Flensburgs Trainer Fröhling, dessen jetziges Team in guten Zeiten immer durch enorme körperliche Robustheit, Zweikampfstärke und eine überragende Quote bei eigenen offensiven Standards überzeugte, wird aus seiner Sicht also keine Wunderdinge in punkto Taktik aus dem Hut zaubern. Zumal das Profil vieler Flensburger Akteure – der Verein verzichtete im Sommer auf einen großen Umbruch – den Garstedtern bekannt ist. Es wäre jedenfalls ein Grund zur Freude im Edmund-Plambeck-Stadion, wenn Jan Lüneburg und Deran Toksöz ihren Status als historische Siegtorschützen gegen Flensburg beim Abpfiff am Sonntag nach über sieben Jahren an ihre Nachfolger weitergeben könnten.