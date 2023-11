Personalnot! Hamburger SV III braucht Unterstützung aus der Bezirksliga

Herbstmeister Hamburger SV III will die Spitze in der Landesliga ausbauen. Doch es gibt noch einige Fragezeichen.

Norderstedt. Der erste inoffizielle Titel ist eingetütet, der zweite soll bald eingeheimst werden. Nach der Herbstmeisterschaft in der Landesliga Hammonia möchten die Fußballer des Hamburger SV III die Wintermeisterschaft holen. „Wir wollen unsere drei Punkte Vorsprung an der Spitze verteidigen und sie, wenn möglich, ausbauen“, sagt HSV-III-Trainer Stefan Gehrke vor dem Auswärtsspiel bei Nikola Tesla (So., 14.30 Uhr, Baurstraße).

Doch angegangen werden muss das Vorhaben einmal mehr mit dünner Personallage. Artur Krüger (Schultereckgelenkverletzung) und Kevin Herbermann (beruflich verhindert) fallen aus, Innenverteidiger und Teamchef Michael Ulbricht ist nach seiner Knieprellung zwar wieder im Training, jedoch eventuell nur bedingt einsatzbereit. „Ich habe schon Unterstützung aus der vierten Mannschaft angefragt“, sagt Gehrke. „Auf dem Feld werden wir versuchen, die Partie mit taktischer Disziplin anzugehen und viel im Umschaltspiel zu regeln.“

Jenes Umschaltspiel ist auch eine große Stärke des HSV-Verfolgers Eintracht Norderstedt II, der beim Zwölften USC Paloma II gastiert (So., 13 Uhr, Brucknerstraße). Das Hinspiel zum Saisonauftakt verloren die Garstedter mit 2:6. „Das war eine vogelwilde Partie, in der wir noch überhaupt nicht auf der Höhe waren. Für diese Niederlage wollen wir uns bei Paloma natürlich revanchieren. Das motiviert uns noch einmal extra“, sagt Eintrachts Trainer Jannik Paulat.

Weiterhin keine Diagnose gibt es vom 19-jährigen Marko Kozlica, der bei der 1:4-Niederlage beim Niendorfer TSV II bei seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss mit Verdacht auf einen erneuten Kreuzbandriss ausgewechselt wurde. „Auch für Marko wollen wir kämpfen, alles geben und uns die drei Punkte holen“, sagt Paulat.

Glashütter SV: Mittelfeldtalent Zankl leidet unter Wachstumsschwierigkeiten

Eine Diagnose erhalten hat dafür der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler Pelle Zankl vom Bezirksligisten Glashütter SV. Der Shootingstar der Saison beim GSV leidet aktuell unter Wachstumsschwierigkeiten, die zu knöchernen Ablagen in beiden Knien führen. „Pelle wird jetzt mit Elektro- und Physiotherapie behandelt, damit sich das Ganze verwächst. Wir bauen ihn behutsam auf, verheizen ihn nicht“, sagt Glashüttes Trainer André Menzel, der fest von einer Heilung Zankls ausgeht.

Vor dem Auswärtsspiel beim Vorletzten SC Condor II (So., 13.30 Uhr, Berner Heerweg 190) ist Menzel aber immer noch „stinkig und traurig“. Nicht wegen Zankl, sondern wegen des völlig unnötigen 2:2 beim Letzten SC Hansa 11. „Wir haben in der Hinrunde insgesamt fünf Punkte verschenkt, zwei davon bei Hansa 11. Wir hätten sicher auf Rang zwei stehen können. Das hätten sich meine Jungs als Belohnung verdient gehabt. Bei Condor II dürfen wir keine Larifari-Einstellung zeigen. Dann werden wir das Spiel auch gewinnen“, erklärte Menzel.