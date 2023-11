Großer Jubel: Der Hamburger SV III ist Herbstmeister

Norderstedt. Der Hamburger SV III hat die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Landesliga Hammonia errungen. Beim USC Paloma II siegte das Team von Trainer Stefan Gehrke mit 3:2 (1:1). Großen Anteil darin hatte ausgerechnet Martin Fedai. Der Edeltechniker spielte zuletzt unter Form – doch in dieser Partie groß auf. Eine überlegene erste Halbzeit seines Teams krönte er mit einem Flachschuss in die linke Ecke zum 1:0 (43.). Mit dem ersten starken eigenen Angriff konterten die Gastgeber noch vor dem Pausenpfiff jedoch umgehend durch Jannis Kerscher zum 1:1 (45.+1). Fedai ließ das nicht auf seinem Team sitzen und stellte per Fernschuss die Führung wieder her (54.).

In einer danach sehr wilden Partie besorgte der eingewechselte Amir Bonjar (90.+1) das 3:1 für die Gäste, Palomas Max Groenhagen konnte nur noch zum Endstand verkürzen (90.+4). „Martin ist unser bester Fußballer im Kader. Er ist beidfüßig und technisch extrem beschlagen. Ich freue mich, dass er heute ein gutes Spiel hingelegt und zwei Tore geschossen hat“, sagte HSV-Trainer Stefan Gehrke. Als Ziel gab er nach der erreichten Herbstmeisterschaft „einen Platz unter den ersten drei Teams“ aus.

Hamburger SV III ist Herbstmeister – Eintracht Norderstedt II ärgert sich

Dort, nämlich auf Platz zwei, rangiert auch Eintracht Norderstedt II. Das Team kassierte beim Niendorfer TSV II allerdings ein bitteres 1:4 (1:2). „Wir haben gefühlt tausend Chancen und machen ein Tor. Der Gegner macht aus sechs Möglichkeiten vier Buden. Genau deshalb haben wir auch verdient verloren. Niendorf hat das einfach gut gemacht“, ärgerte sich Norderstedts Trainer Jannik Paulat.

Die Siegesserie der Garstedter riss durch die Treffer der Niendorfer Noha Katanga (2.), Carlos Baiu (45.+2), Ibrahim Ali und Merdan Kaya (84.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Eintracht Norderstedt besorgte Bojan Lukic (43.). Bitter: Bei seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss zog sich der 19-jährige Marko Kozlica nur dreizehn Minuten nach seiner Einwechslung vermutlich erneut einen Kreuzbandriss zu.

Eine große Chance zum Vorstoß in die Spitzengruppe verpasst hat in der Bezirksliga Nord der Glashütter SV. Der Tabellensechste hatte in der letzten Woche den Tabellenführer Meiendorfer SV von der Tabellenspitze gestürzt. Beim Schlusslicht Hansa 11 reichte es trotz einer 2:0-Führung durch Philipp Jeksties (8., 21.) nur zu einem 2:2.

Emir Kilinc (70.) und Sohrab Nouri (87.) glichen für die Gastgeber noch aus. „Heute bin ich sehr unzufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben von A bis Z nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Deshalb haben wir auch keine drei Punkte verdient“, sagte ein bedienter Glashütter Trainer André Menzel.