Wildes Spiel in Meppen – Aufholjagd der Eintracht zu spät

In der Regionalliga Nord liegt Eintracht Norderstedt deutlich zurück. Aber in der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse.

Meppen. Die Vorzeichen waren denkbar ungünstig. Geschwächt durch zahlreiche verletzte und erkrankte Spieler, fuhr Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt ausgerechnet zum SV Meppen. Kurzfristig reisten sogar noch drei Akteure aus der zweiten Mannschaft nach, um die Ersatzbank aufzufüllen. Und mit Marc Bölter agierte ein etatmäßiger zentraler Mittelfeldmann bezeichnenderweise als Linksverteidiger. Die Rollen zwischen den Garstedtern und dem Drittliga-Absteiger, einer Vollprofi-Truppe, waren klar verteilt beim ersten Duell der beiden Clubs seit April 2017.

Die 5368 Zuschauer in der Hänsch-Arena bekamen ein wildes Spiel zu sehen. Und das Endergebnis, ein 4:2 (2:0) für die Emsländer, erzählt nur einen Teil der Geschichte. Schon in den Anfangssekunden hatten Meppen und die Eintracht Großchancen, ehe Christopher Schepp eine Ecke per Kopf über Norderstedts Keeper Arne Exner zum 1:0 verlängerte (4.). Der Schlussmann sah in der 17. Minute, wie allerdings die gesamte Defensive, nicht gut aus, als Marek Janssen eine Hereingabe von der rechten Seite über die Linie stocherte – ein haltbarer Ball.

Wildes Spiel beim SV Meppen – Aufholjagd von Eintracht Norderstedt zu spät

Als wiederum Janssen in der 55. Minute sogar auf 3:0 erhöhte, schien es nur noch um die Höhe des Heimsieges zu gehen. Aber: Plötzlich erhöhte Norderstedt die Schlagzahl, der aufgerückte Innenverteidiger Kevin Kling verkürzte zum 1:3 (70.), ehe Nils Brüning mit einem Distanzschuss sogar nachlegen konnte (86.).

Der SV Meppen, lange Zeit relativ souverän, hatte den Faden verloren, ein nicht mehr für möglich gehaltenes Unentschieden lag durchaus in der Luft. Auch, weil es insgesamt elf Minuten Nachspielzeit gab – unter anderem war ein Teil des Flutlichts einige Minuten ausgefallen.

Eintracht Norderstedt: Diesmal fehlt in der Schlussphase das Glück

Wie beim späten 1:1 gegen den TSV Havelse versuchte sich bei einem Eckstoß sogar Arne Exner im gegnerischen Strafraum. Aber anders als vor einer Woche fehlte Norderstedt das Glück. Marek Janssen avancierte endgültig zum Mann des Tages, er vollendete einen Konter in der 97. Minute zum 4:2, was auch den Kräfteverhältnissen entsprach.

Für Eintracht Norderstedt war es die siebte Saisonniederlage, fünf davon waren auswärts. Am kommenden Sonntag, 19. November, geht es im heimischen Edmund-Plambeck-Stadion weiter. Dann ist der SC Weiche Flensburg 08 zu Gast (Anstoß: 14 Uhr).