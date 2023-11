HSV: Fußballfrauen setzen Siegeszug in 2. Bundesliga fort

Norderstedt. Die Fußballfrauen des Hamburger SV befinden sich weiter auf Kurs Richtung Durchmarsch in die Bundesliga. In der Zweitliga-Heimpartie gegen den Dritten SC Sand festigte der Aufsteiger und Spitzenreiter vor 300 Fans mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg den ersten Tabellenplatz.

Nach circa 15 Minuten übernahm die Elf aus dem baden-württembergischen Ortbaukreis zunächst die Spielkontrolle, konnte aus ihren Chancen jedoch zunächst nichts machen. Etwas überraschend dann das 1:0 der Gastgeberinnen: Melina Krüger passte den Ball scharf und flach von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten. Dort vollendete Larissa Mühlhaus zum 1:0 (42.).

HSV-Joker Dana Marquardt sticht zwei Minuten nach Einwechslung

Doch dieses Ergebnis konnten sie und ihre Teamkolleginnen nicht mit in die Halbzeitpause nehmen. Der Grund: Sand holte Versäumtes in der 45. Minute nach. Jenny Gaugigl zirkelte einen Freistoß von der Strafraumkante unhaltbar über die Mauer zum 1:1 ins Eck.

In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die HSV-Frauen stärker als im ersten Durchgang. Sowohl Emilia Hirche (52.) als auch Larissa Mühlhaus mit einer noch größeren Chance im Eins-gegen-eins scheiterten jeweils am Pfosten (60.). Bald darauf feierte die Story der Saison schlechthin aber ihre Auferstehung: Top-Joker Dana Marquardt wurde in der 73. Minute eingewechselt. Und mittlerweile ist ja klar, was in einem solchen Fall passiert: Marquardt trifft!

Das Wort „Aufstieg“ will der HSV-Coach nicht in den Mund nehmen

Diesmal auf die folgende Weise: Die ebenfalls eingewechselte Lisa Baum holte einen Lattenkracher raus, den Abpraller versenkte Marquardt zum 2:1-Siegtreffer im Tor der Gäste (75.). Die Zuschauer reagierten mit „Marquardt Is On Fire“-Gesängen. Die Goalgetterin bekannte später, sich darüber sehr gefreut zu haben.

Um das Wort „Aufstieg“ machte Erfolgstrainer Marwin Bolz nach dem Schlusspfiff einen großen Bogen, betonte mehrmals das große Ganze und das Kollektiv. Bei einer Spielerin ließ er sich jedoch doch zu einer persönlichen Antwort bewegen. Er lobte die erst kürzlich von einem DFB-Lehrgang zurückgekehrte Lisa Baum.„Sie hat einen riesigen Anteil an unserem Sieg gegen den SC Sand. Es ist hervorragend, dass wir eine Spielerin mit so einer Top-Qualität einwechseln können und sie es schafft, diese Top-Qualität auch auf den Platz zu bringen. Das spricht für Lisas Entwicklung“, sagte Bolz.

Regionalliga-Spitzenreiter SV Henstedt-Uzburg gewinnt 3;2 in Kiel

Die Fußballfrauen des SV Henstedt-Ulzburg bleiben in der Regionalliga Nord weiterhin ungeschlagen. Der Tabellenführer, der in zehn Partien erst einen Punkt abgegeben hat, setzte sich bei Holstein Kiel mit 3:2 (1:0) durch. Indra Hahn (16./73.) und Monja Kunrath (55.) waren für den SVHU erfolgreich.

Allerdings machten es die Gäste unfreiwillig spannend. Mit einem sicheren Drei-Tore-Vorsprung im Rücken ließ in der Schlussphase der Partie ein wenig die Konzentration nach – Sandra Krohn (84.) und Vita Onderka (90.+2) brachten die Kielerinnen noch einmal bis auf einen Treffer heran. Zu mehr reichte es allerdings nicht.

„Es wäre allerdings auch unfassbar gewesen, wenn wir nicht drei Punkte mitgenommen hätten“, sagte Henstedt-Ulzburgs Trainer Christian Jürss, „bis zehn Minuten vor Schluss haben wir sehr souverän agiert und keine gegnerischen Torchancen zugelassen.“

Der Tabellenvierte Hamburger SV II feierte einen 4:0 (3:0)-Auswärtserfolg beim TuS Büppel. Aryanna Naward (37.) und Laura Henke (44./75.) trafen, hinzu kam ein Eigentor von Büppels Marie Geerken (26.)