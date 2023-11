Okan Özütemiz und Eintracht Norderstedt II besiegten den SSV Rantzau in Unterzahl mit 2:1.

Fußball in Norderstedt

Fußball in Norderstedt HSV verteidigt Tabellenführung in der Landesliga Hammonia

Norderstedt. Der Hamburger SV III hat seine Tabellenführung in der Fußball-Landesliga Hammonia durch einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den Niendorfer TSV II verteidigt. „Am Ende geht das Resultat in Ordnung, allerdings sind wir zu nachlässig mit unseren Torchancen umgegangen“, sagte Trainer Stefan Gehrke. Schon in der ersten halben Stunde hätten die Gastgeber das Spiel entscheiden können. Doch es traf lediglich Sepehr Nikroo nach Vorlage von Vereinspräsident Marcell Jansen (5.).

Ein umstrittener Foulelfmeter brachte den Gästen durch Chibufze Kanu den Ausgleich (38.). Der hielt aber nicht lange. Martin Fedai bediente per Traumpass Artur Krüger, der den Ball technisch geschickt annahm und ebenso anspruchsvoll über Niendorfs Keeper Maurice Krone zum 2:1 ins Netz lupfte (42.).

HSV-Coach Stefan Gehrke: „Die drei Punkte für uns sind mehr als verdient“

Dabei blieb es. „Die drei Punkte für uns sind mehr als verdient. Vor meinen Jungs ziehe ich den Hut. Sie haben jetzt fünf Spiele in 15 Tagen mega-gut absolviert. Ärgerlich ist nur, dass unser Verfolger Eintracht Norderstedt II noch kurz vor Schluss auch mit 2:1 gewonnen hat“, erklärte Gehrke.

Jenen Erfolg erreichte Eintrachts zweites Team im Spitzenspiel gegen den SSV Rantzau in Unterzahl. Nach 34 Sekunden lagen die Garstedter nach einem Traumtor von Finn Krupski zurück. Seine abgerutschte Flanke senkte sich in den Winkel. Eintracht II übernahm aber die Spielkon­trolle, glich durch Ayoub Akhber auf Vorlage von Bojan Lukic aus (38.)

Ede Zimmermann lässt Eintracht Norderstedts U 23 In Unterzahl jubeln

In einer hektischen zweiten Halbzeit sah Norderstedts Armando Luso Gelb-Rot wegen Meckerns (75.). Doch mit einem Mann weniger stach die Eintracht plötzlich zu. Einen Rantzauer Fehlpass nutzte Okan Özütemiz zur Vorlage auf den eingewechselten Ede Zimmermann, der das 2:1 markierte (83.).

„Solche Spiele machen mich nicht jünger. Beschissener kann man gar nicht in ein Spiel starten als mit so einem 0:1. Nach dem Platzverweis wären wir mit einem Punkt sogar zufrieden gewesen. Jetzt haben wir gewonnen, dürfen alle stolz auf uns sein und diesen Moment genießen“, sagte Eintracht-Coach Jannik Paulat.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

TuRa Harksheide rückt in der Oberliga Hamburg auf Rang drei vor

Weiterhin auf Erfolgskurs bleibt Oberligist TuRa Harksheide. Mit dem 3:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den TSV Buchholz 08 verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Jörg Schwarzer auf den dritten Tabellenplatz.. Mann des Spiels war Mittelfeldakteur Falk Schmidt mit zwei Toren (32./61.) und einer Vorlage auf Fabian Jacobs, der das 0:1 der Gäste durch Lars Fricke (13.) in der 23. Minute egalisierte.

Von 16 Partien haben die Harksheider acht gewonnen. Zudem war es schon der fünfte Heimsieg in Folge. Mit 28 Zählern steht die Schwarzer-Elf nach dem vorletzten Spieltag der Hinrunde als Dritter sehr gut da.

Mehr zum Thema Fußball in Norderstedt

Glashütter SV bezwingt Spitzenreiter Meiendorfer SV

Wieder einmal einen Tabellenführer daheim besiegt hat der Glashütter SV beim 4:2 (1:0) gegen den Meiendorfer SV in der Bezirksliga Nord. Phillip Jeksties (19./ 49.), Raphael Büch (62.) – beide auf Vorlage von Xhevdet Rexhepi – und Finn Rataj (76.) trafen für den GSV, Jovan Klimenkov (82./90.+3) für Meiendorf.

„Wir haben sehr groß und sehr körperlich aufgestellt, um in den Zweikämpfen überlegen zu sein. Das Konzept ist voll aufgegangen. Meine Jungs sind hungrig. Mal schauen, wie viel Abstand wir in der kommenden Woche nach dem letzten Hinrundenspiel zum Spitzenreiter haben“, sagte Glashüttes Trainer André Menzel, dessen Team starker Tabellenfünfter ist.