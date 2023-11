HSV: Ex-Nationalspieler ist diesmal vom Anpfiff an dabei

Vereinspräsident steht im Landesliga-Match gegen Niendorf II in der Startelf. Eintracht Norderstedt II will Sieg gegen Rantzau.

Fußball in Norderstedt

Fußball in Norderstedt HSV: Ex-Nationalspieler ist vom Anpfiff an dabei

Norderstedt. Die Zeit der Kurzeinsätze ist für Marcell Jansen vom Spitzenreiter der Fußball-Landesliga Hammonia, dem Hamburger SV III, offenbar vorbei. Gegen den Niendorfer TSV II (Freitag, 20 Uhr, Paul-Hauenschild-Anlage, Ulzburger Straße in Norderstedt) „wird ,Cello‘ von Anfang an spielen“, bestätigt Trainer Stefan Gehrke.

Über mehrere Kurzeinsätze und einen 90-minütigen Auftritt bei TBS-Pinneberg holte sich der Ex-Nationalspieler seine Fitness nach einer Verletzung zurück, bis er am vergangenen Sonntag in Rantzau 86 Minuten lang kickte und seinen persönlichen Urknall in dieser Saison erlebte: ein Tor, zwei Assists.

Hamburger SV III hat den Tabellensechsten Niendorfer TSV zu Gast

Im Holsten-Pokal-Achtelfinale beim HFC Falke II am vergangenen Dienstag (8:0) legte er noch zwei Treffer nach. Doch nicht nur Jansen überzeugte zuletzt. Der HSV III zeigte feinen Fußball, schoss reihenweise schöne Tore, ist aktuell zu Recht Erster in der Tabelle.

„Unsere Jungs haben gemerkt: Wenn sie das tun, was wir Trainer ihnen sagen, funktioniert das tatsächlich“, so Gehrke schmunzelnd. Gegen „ein lauf- und spielstarkes Niendorf II“ auf Rang sechs soll die Spitzenposition verteidigt werden.

Spitzenreiter will direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf abhängen

„Sollten wir gewinnen, wäre für unseren Gegner der Zug nach oben wohl abgefahren. Das wollen wir schaffen. Generell denke ich, dass Eintracht Norderstedt II, Rantzau und wir unter uns den Aufstieg ausmachen werden. Das Team nit dem längsten Atem wird am Saisonende ganz oben stehen“, so Gehrke.

Eben jenen langen Atem beweist seit geraumer Zeit Eintracht Norderstedt II. Das Team von Jannik Paulat trifft nun auf Lotto-Pokal-Schreck SSV Rantzau (Freitag, 20 Uhr, Ochsenzoller Straße 58), der die Oberligisten Altona 93 und TSV Sasel aus dem Cupwettbewerb geworfen hat.

Der Tabellenzweite Eintracht Norderstedt II empfängt den SSV Rantzau

„Rantzau hat viel Qualität, wird mit breiter Brust auflaufen. Mit Marcus Fürstenberg, dem früheren Trainer von TuRa Harksheide, haben sie einen guten und erfahrenen Coach“, sagt Paulat.

Und mit dem neunmaligen Torschützen Lennart Keßner einen mutigen Offensivspieler, der immer wieder Eins-gegen-eins-Situationen sucht. „Aber auch wir haben viele Spieler in sehr guter Form, die ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben.“

TuRa Harksheide will zu Hause drei Punkte gegen TSV Buchholz 08

Oberligist TuRa Harksheide (6./25 Punkte) ist am Freitag ebenfalls auf eigenem Platz im Einsatz. Um 19.30 Uhr kommt Tabellennachbar TSV Buchholz 08 (5./26) in den collatz+schwarz-Sportpark.

Die von Jens Schwarzer trainierten TuRaner mussten sich am vergangenen Sonntag dem USC Paloma mit 1:3 geschlagen geben. Es war die erste Schlappe nach fünf Partien ohne Niederlage. Ob es den Hausherren gelingt, eine neue Serie zu starten?

Bezirksligist Glashütter SV will dem Meiendorfer SV ein Bein stellen

In der Bezirksliga Nord empfängt der Glashütter SV (6.) den neuen Spitzenreiter Meiendorfer SV (Freitag 20 Uhr, Poppenbütteler Straße 272), der den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben hat. „Ich hoffe, wir können auf unserem Rasen spielen. Dort haben wir schon viele Topteams leiden lassen“, sagt GSV-Trainer André Menzel.

Doch wie soll MSV-Torjäger Andrej Blum (18 Treffer) gestoppt werden? „,Otto-Rehhagel-Style‘ mit Manndeckung über den ganzen Platz wenden wir nicht an“, verspricht Menzel, „wir werden uns etwas einfallen lassen.“