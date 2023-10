HT Norderstedt: Aufsteiger kämpft Tabellenführer nieder

Den Handballerinnen des HT Norderstedt ist zum wiederholten Mal in der noch jungen Saison der 3. Liga Nord-Ost eine faustdicke Überraschung gelungen. Der Aufsteiger kämpfte am achten Spieltag Spitzenreiter Rostocker HC in eigener Halle mit 30:28 (16:18) nieder – ein Sensationssieg.

Dabei waren die Kräfteverhältnisse zu Beginn ganz anders verteilt. Rostock bestimmte das Tempo und ging früh mit sieben Toren in Führung (5:12/14. Minute). „Ich habe dann eine Auszeit genommen, vorne umgestellt und ein paar Wechsel vorgenommen“, sagte HTN-Coach Robert Schulze. Seinem Team unterliefen in der Folgezeit weniger Fehler im Angriff – und die bis zu diesem Zeitpunkt dominanten Gäste kamen ins Grübeln.

HT Norderstedt ist in der Schlussphase agil und wach

Endgültig drehen konnten die Norderstedterinnen die Partie in den letzten zehn Minuten. „Wir waren am Ende agiler und wacher als Rostocker HC. Unser Gegner uns auf die leichte Schulter genommen und nicht mit so starker Gegenwehr gerechnet“, sagte Robert Schulze zufrieden.

Der Coach verteilte zudem ein Sonderlob an Kreisläuferin Lena Marie Thielvoldt und Rückraumspielerin Gesa Franke für ihre starken Leistungen. „Nach den ersten Minuten habe ich gedacht, wir bekommen eine richtige Fahrkarte. Die Stimmung in der Halle war großartig und hat uns getragen.“

SV Henstedt-Ulzburg kassiert die erste Saisonniederlage

Die erste Saisonniederlage setzte es hingegen für den SV Henstedt-Ulzburg. Im Heimspiel gegen den SV Grün-Weiß Schwerin unterlagen die Frogs-Ladies knapp mit 23:24 (12:14).

Gegen die erwartungsgemäß offensiv ausgerichtete Gäste kam der SVHU nur schwer in die Partie. Und: Allein im ersten Durchgang scheiterten mit Lina Röttger, Lara Witzleben und Carina Büchel drei Spielerinnen vom Siebenmeterstrich. „Wir haben uns vor allem im Angriff schwergetan und beste Chancen liegen gelassen“, kritisierte SVHU-Trainer René Hahn.

SV Grün-Weiß Schwerin hat in der Crunchtime das bessere Ende für sich

Weil sich auch im zweiten Durchgang kein Team deutlich absetzen konnte, lief alles auf ein spannendes Finish hinaus. Nach dem 22:21 in der 55. Minute durch Katharina Rahn lagen die Gastgeberinnen ein letztes Mal in Führung, konnten ihren knappen Vorsprung aber nicht über die Zeit bringen. „Entscheidend war, dass wir viele freie Chancen verworfen haben. In Phasen, in denen wir in Führung lagen, haben wir es versäumt, uns weiter abzusetzen.“

Die erste Niederlage der Saison – zumal vor eigenem Publikum – sei ärgerlich aber kein Beinbruch, wie Hahn betonte. „Wir stehen mit 10:2 Punkten immer noch gut da und wissen das Ergebnis richtig einzuschätzen.“

SG Todesfelde/Leezen ist ersatzgeschwächt chancenlos

Komplett chancenlos war hingegen die SG Todesfelde/Leezen im Auswärtsspiel gegen den SC Markranstädt. Das 19:33 (9:15) war die bislang höchste Saisonniederlage.

Allerdings ging die SG auch personell gehandicapt in das Spiel. Sowohl Trainer Thomas Kruse als auch Co-Trainerin Franziska Haupt reisten nicht mit nach Sachsen. Mit Kim-Angelina Lang, die zeitgleich in der A-Jugend-Bundesliga für den Handewitter SV auflief, und der erkrankten Janne Hübner fehlten zudem zwei wichtige Spielerinnen.

Bittere Auswärtsniederlage geht auch in der Höhe in Ordnung

„Markranstädt hat eine offensive Abwehr gespielt und uns damit verunsichert“, erklärte Tanja Volkening, die kurzfristig die Betreuung des Teams übernommen hatte. „Unsere vielen technischen Fehler haben immer wieder zu Tempogegenstößen und einfachen Gegentoren geführt.“

Während der SC Markranstädt über sich hinauswuchs, gingen bei der SG Todesfelde/Leezen die Köpfe mit zunehmender Spieldauer immer mehr nach unten. Am Ende verloren die Gäste auch in der Höhe verdient mit 14 Treffern Unterschied.

Tore des HT Norderstedt: Lea-Marie Knop (9/2 Siebenmeter), Chiara Hinrichsen (7), Cara Spitzer (5/3), Gesa Franke (5), Ann-Cathrin Dietrich (2), Jana Pointner, Lena Marie Thielvoldt (je 1).

Tore des SV Henstedt-Ulzburg: Katharina Rahn (5/4), Lara Witzleben (4), Carina Büchel, Lina Röttger, Annika Jordt (je 3), Taina Schermer (2), Lara Haarbrücker, Lisa Prante, Emilie Wolf (je 1).

Tore der SG Todesfelde/Leezen: Rieka Thal (4), Felicitas Schmidt (3/2), Lina-Cathleen Asmussen, Nina Eggeling (je 3), Leonie Wulf (2), Marit Kaps, Laura Groke, Jana Gläfke, Linda Räihä (je 1).