Weltmeisterin startet bei Radsportspektakel in Kaltenkirchen

Die Kisdorferin Cordula Biermann (RSC Kattenberg) ist Cyclocross-Welt- und Europameisterin in der Altersklasse 50 bis 54 Jahre.

Kaltenkirchen. Wenn der Radsportclub Kattenberg zum 16. Cross im Park bittet, wird internationaler Glanz auf die Veranstaltung in Kaltenkirchener Freizeitpark fallen. Denn mit Cordula Biermann (52) hat eine amtierende Weltmeisterin für das Querfeldein-Event gemeldet.

Damit nicht genug: Mit Armin Raible, Cindy und Jens Schwedler nehmen drei weitere Ex-Weltmeister an der Veranstaltung, die zur nationalen Stevens-Cup-Serie im Cyclocross gehört, teil. Und Cordula Biermann wirft mit Vorjahressiegerin Lea Lützen vom FC St. Pauli noch einen weiteren Namen in die Runde, der für Top-Leistungen im Radsport steht. „Lea hat jüngst bei einem internationalen Elite-Rennen den fünften Platz unter 35 Fahrerinnen belegt. Ein Spitzenergebnis“, so die Masters-Weltmeisterin.

Cordula Biermann startet im Freizeitpark in Kaltenkirchen um 11.40 Uhr

Biermann – die meisten Radsport-Fans werden sie noch unter dem Namen Neudörffer kennen – startet um 11.40 Uhr mit den Frauen der Eliteklasse sowie den Juniorinnen. Ihre Konkurrentinnen sind 15 bis 29 Jahre jünger als sie, könnten also ihre Kinder sein. Rund 200 Aktive haben zu den Rennen der Cyclocross-Serie im Stevens-Cup gemeldet. Zuschauer haben freien Eintritt, den Auftakt der Veranstaltung bilden die Masters der Klassen 3 und 4, die um 10.50 Uhr zusammen mit der Altersklasse U 17 auf die Strecke gehen.

Für die Schüler U 13 und U 11 geht’s um 12.35 Uhr los, die weibliche U 17 und die U 15 machen sich um 13 Uhr auf den Weg. Abgeschlossen wird das Event um 13.35 Uhr von den Elite-Männern, den Junioren U 19 und den Fahrern der Kategorie Masters 2.