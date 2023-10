Gut in Schwung: Trainer Stefan Gehrke (r.) und der HSV III liefern sich in der Landesliga Hammonia ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Eintracht Norderstedt II.

Frank Best

Frank Best

Fußball in Norderstedt

Fußball in Norderstedt HSV: Den neuen Tabellenführer erwartet ein heißer Tanz

Norderstedt. Die Fußballer des Hamburger SV gehen mit breiter Brust ins Spitzenspiel der Landesliga Hammonia gegen den SSV Rantzau (Sonntag, 15 Uhr, Sportplatz Düsterlohe in Barmstedt).

Der Grund: Das Team von Trainer Stefan Gehrke hat durch einen 2:1 (1:1)-Erfolg im Nachholspiel gegen den SC Poppenbüttel Aufsteiger Eintracht Norderstedt II wegen des besseren Torverhältnisses vom ersten Tabellenplatz verdrängt.

Hamburger SV III hat Eintracht Norderstedt II von Platz eins verdrängt

Bemerkenswert: Der HSV III machte den Heimsieg gegen den SCP in Unterzahl perfekt. Martin Fedai war in der 72. Minute nach einem eher harmlosen Foul zunächst verwarnt worden. „Leider hat er dann auch noch den Schiedsrichter vollgequatscht“, so Gehrke. Das gefiel dem Unparteiischen überhaupt nicht – Gelb-Rot!

Doch auch mit einem Mann weniger gelang Sebastian Schmalbach (85.) zunächst der zweite Treffer für die Crew aus Norderstedt. Anschließend brachten die Gastgeber ihren knappen Vorsprung mit Glück und Geschick über die Zeit.

Sebastian Schmalbach trifft in Unterzahl zum 2:1 gegen Poppenbüttel

Stefan Gehrke erwartet beim SSV Rantzau, der im Achtelfinale des Hamburger Lotto-Pokals überraschend Oberligist Altona 93 ausgeschaltet hat, einen heißen Tanz.„Es ist wichtig, dass wir cool bleiben“, so der Übungsleiter, der sich auf die Partie freut: „Das sind genau die Spiele, für die man trainiert.“

Eintracht Norderstedt II hat von der Papierform her die leichtere Aufgabe, muss ebenfalls um 15 Uhr beim Kummerfelder SV (14.) ran. „In dieser Liga ist alles möglich. Solche Partien entscheiden darüber, ob man in der oberen Tabellenregion bleibt oder nicht“, sagt Trainer Jannik Paulat, der mit einem defensiv eingestellten Gegner rechnet.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Oberligist TuRa Harksheide muss am Sonntag beim USC Paloma ran

Die nach konstant guten Leistungen auf den fünften Tabellenplatz der Oberliga Hamburg vorgerückten Fußballer von TuRa Harksheide stehen am Sonntag beim USC Paloma auf dem Prüfstand.

Mehr zum Thema Fußball in Norderstedt

Der Glashütter SV, nach zwölf Partien mit 20 Punkten Siebter in der Bezirksliga Nord, spielt um 13.15 Uhr beim TSC Wellingsbüttel (4.). Co-Trainer Kevin Strominski übernimmt für Chefcoach André Menzel (Urlaub) das Kommando an der Seitenlinie.