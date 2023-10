HT Norderstedt: Derbys sind für den Aufsteiger ein Albtraum

Handballfrauen verlieren bei der SG Todesfelde/Leezen – die Gründe für die zweite Schlappe in einem Nachbarschaftsduell.

Todesfelde. Der Frauenmannschaft der SG Todesfelde/Leezen ist ein Befreiungsschlag in der 3. Liga Nord-Ost gelungen. Im Nachbarschaftsduell gegen das HandballTeam Norderstedt triumphierten die Gastgeberinnen mit 34:32 (18:15) und holten sich so den ersten Sieg nach zuletzt vier Niederlagen in Serie.

Den so stark in die Saison gestarteten HTN-Spielerinnen blieb nach dem Abpfiff nur die Erkenntnis: Derbys sind für sie ein Albtraum. Schon das Match gegen den SV Henstedt-Ulzburg hatten sie mit 19:25 verloren.

HT Norderstedt liegt in der 11. Minute mit 2:7 zurück

Vor 140 Fans in der bis auf den letzten Platz gefüllten Todesfelder Amtssporthalle legte die SG einen Blitzstart hin. Nach elf Minuten stand es bereits 7:2 für das Team von Trainer Thomas Kruse. Die Norderstedterinnen blieben davon zunächst unbeeindruckt und kämpften sich, angetrieben von Lea-Marie Knop, zurück in die Partie. Knop, die in der Saison 2022/2023 noch für die SG auflief, war mit 13 Toren beste Werferin des HTN.

Beim zwischenzeitlichen 11:11 (22.) war wieder alles offen. „Vor allem in der Abwehr haben wir zunächst keinen Zugriff bekommen. Erst als wir über unser Tempospiel leichte Tore erzielt haben, lief es besser“, sagte Norderstedts Trainer Robert Schulze.

„Uns hat 60 Minuten lang die Konstanz gefehlt“

Weil das HTN aber zu unbeständig in seinen Offensivaktionen war, setzte sich die SG Todesfelde/Leezen bis zur Halbzeitpause ein weiteres Mal ab. Nach dem Seitenwechsel waren dann erneut die Gäste am Drücker, gingen mehrmals knapp in Führung, konnten diese aber nie lange halten. „Dass wir uns in dieser Phase nicht abgesetzt haben, war ärgerlich. Uns hat 60 Minuten lang die Konstanz gefehlt“, bemängelte Schulze.

Den 32 Jahre alten Coach wurmte besonders, dass die sonst so stabile Abwehr des HTN erstmals in dieser Saison Schwächen zeigte. „Wir haben die gegnerischen Würfe aus dem Rückraum nicht unterbinden können, beinahe in jedem Angriff einen Treffer kassiert und zehn Gegentore mehr als normalerweise kassiert.“

Fehlen von HTN-Abwehrchefin Annika Polert wirkt sich negativ aus

Eine mögliche Erklärung: Mit Annika Polert mussten die Norderstedterinnen ausgerechnet auf ihre Abwehrchefin verzichten. Die Kreisläuferin konnte wegen einer Grippe nicht mitwirken. Schulze: „Ihr Ausfall hat uns richtig wehgetan.“

Auf Seiten der SG Todesfelde/Leezen spielte Rückraumschützin Kim-Angelina Lang groß auf. Die 18-Jährige traf elfmal und brachte ihre Mannschaft in der Schlussphase mit 31:28 (53.) in Front. Angefeuert von den lautstarken Fans retteten die Gastgeberinnen ihren knappen Vorsprung über die Zeit.

Das HT Norderstedt bleibt trotz der Niederlage Tabellendritter

„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Mädels haben das Derby so angenommen, wie es sein muss und sich mit zwei Punkten belohnt“, sagte SG-Coach Thomas Kruse. Durch den Erfolg sprang sein Team mit 6:8 Zählern vorerst auf Tabellenrang sechs, der am Ende der Punktrunde zum direkten Klassenerhalt reichen würde. Das HT Norderstedt (9:5) bleibt starker Dritter.

HTN-Trainer Robert Schulze erkannte die Niederlage an, war ob der schwachen Leistung seiner Truppe jedoch bedient: „Glückwunsch an die SG Todesfelde/Leezen, die den Sieg mehr gewollt hat als wir.“

Tore der SG Todesfelde/Leezen: Kim-Angelina Lang (11), Janne Hübner, Lina-Cathleen Asmussen (je 5), Rieka Thal (4), Svea Schüller (3/1 Siebenmeter), Leonie Wulf, Felicitas Schmidt (je 2), Jana Gläfke, Marit Kaps (je 1).

Tore des HT Norderstedt: Lea-Marie Knop (13/2), Lena Thielvoldt (6), Jana Pointner (5), Ann-Cathrin Dietrich (4), Cara Spitzer (2), Karina Huber, Gesa Franke (je 1).