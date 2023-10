Stürmischer HSV: Der Vereinspräsident trifft beim 5:0-Heimerfolg

Fußball in Norderstedt

Fußball in Norderstedt Stürmischer HSV: Der Vereinspräsident trifft beim 5:0

Norderstedt. Eintracht Norderstedt II und der Hamburger SV III sind zum ersten Mal in dieser Saison das Maß aller Dinge in der Fußball-Landesliga Hammonia. Die Eintracht-Reserve grüßt von Rang eins, der HSV III folgt mit drei Zählern Abstand auf Rang zwei.

Der HSV III verdiente sich die Verfolgerrolle durch ein souveränes 5:0 (2:0) gegen den Kummerfelder SV. Konträr zum 3:1-Erfolg gegen Eintracht Lokstedt verlief die Partie dabei zunächst für Stoßstürmer Sebastian Schmalbach. Der Hattrick-Torschütze von Lokstedt vergab in der ersten Viertelstunde drei dicke Möglichkeiten.

Hamburger SV III ist erster Verfolger von Eintracht Norderstedt II

„Alles, was er in Lokstedt noch getroffen hat, hat er erst mal liegengelassen“, sagte Trainer Stefan Gehrke. Betonung auf „erst mal“ – denn in der 36. Minute klappte es dann doch mit einem Treffer für den bis dahin glücklosen Angreifer.

Schmalbach profitierte nach einem Foul an seinem Kollegen Kevin Herbermann von einer guten Vorteilsauslegung von Schiedsrichter Lars Rosengarth und traf zum 1:0 (36.). Nach einer präzisen Freistoßflanke von Edward Pfister köpfte Niel Lüthje fünf Minuten später zum 2:0-Pausenstand ein.

Ex-Nationalspieler Marcell Jansen markiert gegen Kummerfelder SV das 4:0

Nach dem Wechsel spielten die Gastgeber die Partie souverän herunter, ohne den offensiven Biss vermissen zu lassen. Sepehr Nikroo nagelte den Ball aus 25 Metern wuchtig zum 3:0 in die kurze Ecke (57.), HSV-Präsident und Ex-Nationalspieler Marcell Jansen markierte nach Steckpass von Lüthje und Zuspiel von Amir Bonjar das 4:0 (80.). Auch beim 5:0 war Jansen involviert, als er den Ball vor dem Kasten noch einmal uneigennützig auf Dominik Jordan querlegte (89.).

„Fünf Tore geschossen, zu null gespielt, drei Punkte geholt, dies alles mit einer sehr guten Einstellung bei ekligem, kalten Regenwetter. Meine Jungs haben alles gemacht, was man sich als Trainer wünscht“, sagte Stefan Gehrke.

Norderstedts Maurice Lüllemann erzielt seine Saisontore sieben und acht

Das nasskalte Grauen für die Akteure und die Zuschauer spielte auch in der Analyse von Jannik Paulat, dem Coach von Eintracht Norderstedt II, eine Rolle. „Das Wetter war scheußlich, aber wir sind weiterhin Tabellenführer der Landesliga Hammonia. Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen“, sagte Paulat nach dem verdienten 3:0 (2:0) im Topspiel gegen Eintracht Lokstedt.

Das Duell zweier Coaching-Stile – Paulat agiert an der Seitenlinie eher ruhig, Lokstedts Coach Anto Josipovic recht emotional und lautstark – ging deutlich aus. Wieder einmal als Matchwinner fungierte dabei Angreifer Maurice Lüllemann. Schon nach drei Minuten besorgte er aus 14 Metern mit einem präzisen Schuss das 1:0, sechs Minuten nach der Pause mit einer energischen Einzelaktion aus schwierigem Winkel das 3:0. Es war bereits sein achter Saisontreffer.

Regionalliga-Akteur Philipp Koch hilft zwei Klassen tiefer aus

Dazwischen traf Bojan Lukic nach einer schönen Seitenverlagerung samt anschließender Vorlage von Jasir Berisha zum 2:0 (25.). Auch durch die frühe verletzungsbedingte Auswechslung des umgeknickten Emin Kurpejovic ließ sich die Eintracht nie aus der Ruhe bringen. Ein Sonderlob von Coach Paulat erhielt Philipp Koch aus dem Regionalligateam, der in der zweiten Mannschaft aushalf. „Philipp hat uns sehr gut getan und die Jungs mit seiner Ruhe und Präsenz geleitet.“

Die erhoffte Überraschung verpasst hat der Glashütter SV (Bezirksliga Nord) beim 1:3 (0:2) gegen Tabellenführer SC Eilbek. Die Gäste entschieden die Partie durch Tore von Enes Yigit-Tuzcu (27./30., Foulelfmeter) und Yahya Agourram (68.) für sich. Jonatan Spincke gelang per Strafstoß (89.) nur noch der Ehrentreffer. Glashütte fällt damit in der Tabelle auf den sechsten Rang zurück.

TuRa Harksheide bleibt in der Oberliga Hamburg auf Erfolgskurs

Die Fußballer von TuRa Harksheide haben in der Oberliga Hamburg mit einem 4:0 (3:0)-Heimerfolg gegen den Düneberger SV ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Das Team von Trainer Jörg Schwarzer blieb auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen, hat aus 14 Partien 25 Zähler geholt und in dieser Saison schon sieben Punktspielsiege gefeiert.

Lenny Kufrin schaffte in der ersten Halbzeit mit drei Treffern hintereinander (6./25./41. Minute einen Hattrick), Jan-Philip Hartmann sorgte für den Endstand (54.).