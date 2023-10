Fußball in Norderstedt

Fußball in Norderstedt HSV: Der Vereinspräsident stürmt im Landesliga-Topspiel

Norderstedt. Mit einem Tabellenführer hat der Hamburger SV III in dieser Saison schon gute Erfahrungen gemacht. Beim SC Nienstedten siegte die Mannschaft von Trainer Stefan Gehrke mit 3:0. Nun tritt sie als Tabellenfünfter im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Hammonia beim aktuellen Primus Eintracht Lokstedt (Sonntag, 14 Uhr, Sportpark Lokstedt, Döhrntwiete 2 a) an.

Mit dabei: Ex-Nationalspieler und HSV-Präsident Marcell Jansen. „Er ist aus dem Urlaub zurück und wird im Kader stehen“, sagt Gehrke. Fehlen werden dem Coach Innenverteidiger Nick Denkewitz (Muskelfaserriss) und Mittelfeldspieler Artur Krüger (Zerrung). Stürmer Sebastian Schmalbach und Offensiv-Allrounder Sepehr Nikroo sind dafür wieder fit.

Hamburger SV III: Gipfeltreffen bei Eintracht Lokstedt

Dem Gegner spricht Stefan Gehrke ein Lob aus. „Die Lokstedter agieren griffig und bissig, haben ihren Konterstil über die Jahre sehr verfeinert. Gerade auf ihrem engen Platz sind sie gefährlich.“

Sollte die Eintracht siegen, hätte sie – bei einer ausgetragenen Partie mehr – sieben Punkte Vorsprung auf den HSV III. Vorentscheidenden Charakters hat die Partie für Gehrke aber nicht. „Es geht im Fußball nicht nur um die Spitzenspiele. Der Aufstieg entscheidet sich auch dadurch, wie viele Punkte du gegen die sogenannten kleineren Teams liegen lässt.“

Eintracht Norderstedt II kann Platz eins in Hammonia-Staffel übernehmen

Große Fans des HSV III sind für ein Wochenende die Spieler und Verantwortlichen von Eintracht Norderstedt II. Drei Punkte beim Vorletzten FTSV Altenwerder (Sonnabend, 15 Uhr, Talweg 1) plus mindestens ein Remis des HSV III in Lokstedt würden den Sprung an die Spitze der Landesliga Hammonia bedeuten.

„Wenn wir oben dabeibleiben wollen, müssen wir diese Partie mit der gleichen Motivation angehen wie gegen jede Mannschaft. Ein Spitzenteam zeichnet sich durch Konstanz aus. Groß motivieren oder vor dem Gegner warnen muss sich nicht. Neine Jungs haben Blut geleckt, jeder will sich zeigen“, sagt Norderstedts Trainer Jannik Paulat.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema Fußball in Norderstedt

Der Glashütter SV (6.) muss in der Bezirksliga Nord beim Tabellenneunten HSV Barmbek-Uhlenhorst II (Freitag, 19.30 Uhr, Dieselstraße) ran. „Wir spielen nach der Aufgabe bei BU II gegen drei Gegner, die in der Tabelle vor uns stehen. Für uns ist diese Partie gegen eine Kontermannschaft mit schnellen Spielern eine Pflichtaufgabe, die wir mit guter Spielgestaltung und Seriosität angehen wollen. Gelingt uns das, bin ich optimistisch, dass wir mindestens eine Bude mehr machen als BU II“, sagt Glashüttes Trainer André Menzel.