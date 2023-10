Warum Norderstedt von der Euro 2024 in Deutschland träumt

Deutschland richtet in zehn Städten die 17. Fußball-Europameisterschaft aus. Welche Rolle Eintracht Norderstedt spielen könnte.

Foto: Frank Best

Lockerer Talk in der Norderstedt-Redaktion des Hamburger Abendblatts: Der für den Sport in Hamburg zuständige Staatsrat Christoph Holstein mit den Interviewern Olivia Best und Sebastian Conrad (v. l.)..

Frank Best

Frank Best

Norderstedt. Mai 2020: Als der Sportbetrieb in Deutschland wegen der Corona-Pandemie massiv heruntergefahren ist, hebt Sebastian Conrad den Sport-Podcast „Einwurf“ aus der Taufe. Erster Gesprächspartner ist An­dreas Preuß (Borussia Düsseldorf), es geht um die Zukunft der Tischtennis-Bundesliga.

In den vergangenen drei Jahren haben der Wiemerskamper Conrad und seine Co-Moderatorin Olivia Best (Darmstadt) in kurzweiligen Interviews immer wieder Überraschendes, Verblüffendes und nicht selten Spektakuläres aus Top-Athleten, Trainern, Managern, Politikern, Sportfunktionären und -journalisten herausgekitzelt.

„Einwurf“: Thema von Folge 102 ist die Fußball-EM 2024 in Deutschland

Folge 102 des Podcasts wurde in der Norderstedt-Redaktion des Hamburger Abendblatts aufgenommen. Zu Gast war Christoph Holstein, Staatsrat für Sport in Hamburg. Das „Einwurf“-Thema: Die 17. Fußball-Europameisterschaft, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in Deutschland stattfindet.

Christoph Holstein beschreibt im Podcast unter anderem den Stand der Vorbereitungen, die Stimmungslage bei den an der Organisation beteiligten Personen – und die Bedeutung der EM für die Hansestadt sowie die Metropolregion.

Zu Gast beim Abendblatt: Hamburgs Sport-Staatsrat Christoph Holstein

24 Nationen haben sich qualifiziert, gespielt wird in Berlin, München, Dortmund, Frankfurt am Main, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Gelsenkirchen – und in Hamburg. Titelverteidiger ist Italien.

Aus Norderstedter Sicht besonders interessant: Da in der Elbmetropole vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale stattfinden, könnte die viertgrößte Stadt Schleswig-Holsteins mit ihrer Fußballanlage inklusive des Edmund-Plambeck-Stadions als Kooperationspartner und Trainingsstandort ein Teil des großen Sport-Spektakels werden.

Euro 2024: Weltstars im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion?

„Wir hatten schon Vertreter aus neun Nationen zu Gast, die sich die Bedingungen vor Ort angeschaut haben. Die Engländer waren sogar zweimal zu Besuch“, sagt Finn Spitzer, der Geschäftsführer von Eintracht Norderstedt.

Ob Norderstedt den Zuschlag der Uefa-Verantwortlichen erhält, ob und welche Weltstars auf dem Gelände an der Ochsenzoller Straße zu sehen sein werden, entscheidet sich nach der Auslosung am 2. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie. Spitzer: „Ich denke, wir haben gute Chancen.“