Fußball-Oberliga: TuRa Harksheide besiegt den SC Victoria

Maximilian Vollstädt (TuRa Harksheide) beseitigte mit seinem Treffer zum 3:0 in der 82. Minute die letzten Zweifel am Heimsieg gegen den SC Victoria.

Norderstedt. Die Fußballer von TuRa Harksheide haben die richtige Reaktion auf ihre 0:5-Auswärtsniederlage beim FC Altona 93 vor einer Woche gezeigt. Am zehnten Spieltag der Oberliga Hamburg schlug die Mannschaft von Trainer Jörg Schwarzer den favorisierten SC Victoria völlig verdient mit 3:0 (2:0). Damit hat TuRa fünf von zehn Punktspielen gewonnen und hält Kontakt zu den Topteams der Staffel.

„In Altona kann man verlieren, aber nicht so. Das sind nicht wir gewesen. Die Mannschaft wollte das unbedingt gutmachen. Das hat geklappt. Wir haben absolut verdient gewonnen“, so Schwarzer. Ihm versagte nach dem Match im collatz+schwartz-Sportpark fast die Stimme: „Während unseres Abschlusstrainings war es etwas lauter. Und auch in der Besprechung danach“, so der Übungsleiter.

TuRa Harksheide geht durch Falk Schmidt in der 3. Minute in Führung.

Er schien bei der Spielvorbereitung aber die richtigen Worte gefunden zu haben. Schon in der 3. Minute hämmerte Falk Schmidt auf Zuspiel von Leon Bartsch die Kugel aus 13 Metern zum 1:0 unter die Latte des Vicky-Tores. Auch das 2:0 bereitete der starke Bartsch vor. Er steckte den Ball zu Jan-Philip Hartmann durch, der SCV-Keeper Hendrik Rabe umkurvte und einnetzte (19.).

Zwischendurch hatten die Gastgeber aber auch Glück, dass ein Freistoß von Tayfun Can nur am Pfosten landete (5.). Einen Versuch von Nick Scharkowski parierte Niklas Grünitz stark (28.). In der 62. Minute hätte TuRa eigentlich schon den Deckel draufmachen können, aber Yannick Fischer lupfte die Kugel frei vor Rabe deutlich über den Kasten.

Neu bei TuRa Harksheide: der Japaner Yuto Sanui

Kurz darauf war es dann aber soweit. Nach einer Schluchtmann-Ecke konnte Keeper Rabe einen Kopfball von Leonard Mai noch parieren. Gegen den Abstauber des eingewechselten Maximilian Vollstädt war er aber machtlos – 3:0 (82.). „Ich war fünf Monate verletzt. So langsam komme ich wieder rein. Da hilft so ein Treffer natürlich sehr“, so der Torschütze.

Mehr zu TuRa Harksheide

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der 89. Minute feierte dann auch noch der Japaner Yuto Sanui (25) sein TuRa-Debüt. Der offensive Außenbahnspieler trainiert schon seit vier Wochen mit. Nun liegt auch die Spielberechtigung vor. Er kommt von WTSV Concordia, wo er die komplette Rückrunde der Saison 2022/2023 verletzt ausgefallen war. Für TuRa geht es am Sonntag, 1. Oktober, beim HEBC weiter.