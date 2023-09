Startgemeinschaft Wasserratten: Der Schwimmverein, den Pinguine lieben

Wie die Startgemeinschaft ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Und was den 1973 gegründeten Norderstedter Club so besonders macht.

Klaus Bortel, seit 18 Jahren Vorsitzender der SG Wasserratten Norderstedt, am Beckenrand des Schwimm- und Vereinsbades an der Wiesenstraße.

Norderstedt. 50 Jahre SG Wasserratten Norderstedt – das musste gebührend gefeiert werden. Etwa 200 Gäste kamen zum festlichen Empfang ins Schul- und Vereinsbad Wiesenstraße. „Die Vorbereitungen für unser Jubiläum liefen seit Mai“, sagt Klaus Bortel, Vorsitzender der Wasserratten. „Im Fokus der Feier standen unsere Mitarbeiter, Mitglieder und ihre Familien, ein Tag der offenen Tür hätte den Rahmen gesprengt.“

Zu den 20 Ehrengästen zählten verdiente frühere Kollegen, die Stadt Norderstedt repräsentierten Sozialdezernentin Katrin Schmieder und Stadtpräsidentin Petra Müller-Schönemann. Außerdem kamen Vertreter der Sport-Landesverbände im Schwimmen (SHSV), Synchronschwimmen und Triathlon (SHTU) sowie der DLRG.

SG Wasserratten: Festlicher Jubiläumsempfang und Mitmach-Aktionen

Aktive und ehemalige Wasserratten überreichten teils großzügige Geldspenden und drückten so ihre Verbundenheit mit dem Schwimmverein aus. Die Zuwendungen sind zweckgebunden und sollen etwa für die Aktion „Alle Kinder müssen schwimmen können“ verwendet werden.

Im Anschluss an den Empfang folgten fünf Stunden Mitmach-Aktionen mit Spaß-Staffeln, Aqua-Ball und Aqua-Fitness. Die spontan eingeübte Kür freiwillig rekrutierter Synchronschwimmer sorgte für Heiterkeit, ein harter Kern von 80 Personen feierte bis in die Nacht weiter.

Mix aus Anfängerkursen, Breitensport und Leistungsschwimmen

Was die Startgemeinschaft Wasserratten Norderstedt ausmacht? „Der gute Mix aus Anfängerkursen, einem großen Breitensportbereich und dem Leistungsschwimmen. Bei uns wird alles abgedeckt“, so der Vereinschef. Hinzu kommen die Sparten Triathlon und Synchronschwimmen. All dies ist eine Erfolgsstory.

Insgesamt steht die SG Wasserratten Norderstedt ausgezeichnet da. Das macht Klaus Bortel, seit 18 Jahren Vorsitzender, vor allem an der hohen Mitgliederzahl fest. Diese liegt bei 600, Tendenz steigend. Die Corona-Pandemie sorgte für eine kleine Delle. Mittlerweile ist das Vor-Corona-Niveau aber fast wieder erreicht, die Nachfrage, im Verein zu schwimmen oder sich im Triathlon zu versuchen, ungebrochen.

Sportliche Erfolge verleihen dem Verein Glanz

Hoch im Kurs steht zudem das Ehrenamt. Aktuell sind bei den Wasserratten etwa 130 Ehrenamtliche und Freiberufler tätig, zum Beispiel als Übungsleiter. Dazu kommen noch drei Teilzeitkräfte und ein hauptamtlicher Trainer.

Selbstverständlich zählen für den Vorstand auch sportliche Erfolge, die dem Verein Glanz verleihen. Der Leistungsbereich Schwimmen umfasst momentan 20 bis 25 Sportlerinnen und Sportler, die bis zu fünfmal wöchentlich trainieren.

Triathlet Lassy Nygaard Priester kämpft um Olympia-Ticket

„Es gibt immer wieder einzelne Athleten aus unseren Reihen, die sich in der deutschen Spitze etablieren. Zurzeit haben wir erneut einige sehr gute Talente im Alter zwischen 13 und 14 Jahren, auf deren weitere Entwicklung wir gespannt sein dürfen“, sagt Klaus Bortel.

In einem Atemzug mit den Wasserratten wird immer noch Lasse Nygaard Priester (28, LAZ Saarbrücken) genannt. Er wurde in Norderstedt bei den TriKids gehegt und gepflegt. Der Bundeskader-Triathlet ist Deutscher Meister im Triathlon-Sprint und kämpft um ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Torsten Warner gehört zum Kampfrichter-Kader des Weltverbandes

Die SG Wasserratten bringt aber auch auf anderen Ebenen Stars hervor. So ist Torsten Warner, seit vier Dekaden im Verein, bundesweit als Kampfrichter aktiv. 2015 wurde er in den Kampfrichter-Kader des Weltverbandes World Aquatics berufen. Der Regel-Experte reist mit den deutschen Top-Schwimmern um die Welt, kommt bei Europa- und Weltmeisterschaften zum Einsatz.

„Wir sind ein eigenständiger Verein, stellen aber auch die Schwimmabteilung des Norderstedter SV, von TuRa Harksheide und vom 1. SC Norderstedt“, sagt Klaus Bortel. Die Wasserratten und die DLRG koordinieren für sich die Nachmittagstermine im Schwimm- und Vereinsbad an der Wiesenstraße. Ein zweites Bad nutzt die SG in der Pestalozzistraße. „Dort steht uns ein Lehrschwimmbecken mit einem Hub-Boden zur Verfügung, für das Anfängerschwimmen ist das existenziell.“

Listen im Anfängerbereich sind gut gefüllt – es gibt Wartezeiten

Oft werden schon Dreijährige von ihren Eltern angemeldet, damit sie als Fünfjährige in einen Anfängerkursus rutschen. Die Listen sind gut gefüllt, der Andrang ist groß. Gerüchte von bis zu drei Jahren Wartezeit entkräftet Klaus Bortel. „Kinder müssen momentan etwa ein Jahr warten, um bei uns einen Seepferdchen- oder Bronze-Kursus machen zu können.“

Angespannt ist auch die Situation im Bereich des Pinguin-Schwimmens, für das eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich ist. Bortel: „Viele Fünf- bis Siebenjährige, die bei uns in den Kursen das Schwimmen gelernt haben, wollen danach Wasserratten werden. Wir können aber nicht alle aufnehmen, die Nachfrage übersteigt die Gruppenkapazitäten.“

Wöchentlich werden zehn Stunden Pinguin-Schwimmen angeboten

Aktuell werden wöchentlich zehn Stunden Pinguin-Schwimmen angeboten, immer zwischen 14 und 16 Uhr. Das ist jedoch zeitlich problematisch: Entweder sind die Kinder noch in der Schule oder die Eltern können ihren Nachwuchs berufsbedingt nicht bringen. Trainer winken am frühen Nachmittag ebenfalls ab.

Die Schwimmstunden um diese Tageszeit mussten bereits reduziert werden. Die Lösung wären spätere Kurszeiten für die Pinguine, das kollidiert aber mit den Angeboten älterer Wasserratten und der DLRG. Eine Ausweichmöglichkeit gibt es kaum. Die Schüler müssten aus der Nachmittagsbetreuung herausgeholt werden.

SG Wasserratten sucht Trainer für die früheren Nachmittagsstunden

„Wir bewegen uns aktiv auf die Schulen zu, eine Kooperation mit der gemeinnützigen Gesellschaft BEB (Bildung-Erziehung-Betreuung) in Norderstedt besteht bereits. Wir wollen auch künftig die Aufmerksamkeit hochhalten für die Themen Schwimmen und Schwimmen lernen“, sagt Klaus Bortel.

Sein Verein benötigt vor allem mehr Trainer, die in den frühen Nachmittagsstunden verfügbar sind. „Wäre das der Fall, könnten wir die Kursfrequenz deutlich steigern. Lizenztrainer sind ideal. Wer keine C-Lizenz hat, wird bei der Ausbildung von uns finanziell unterstützt.“