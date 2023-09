HT Norderstedt: 1000-Kilometer-Tour zum Saisonstart der 3. Handball-Liga

Norderstedt/Todesfelde. Die Vorfreude bei den Handballerinnen des HT Norderstedt ist groß. Nach dem überraschenden Aufstieg tritt die Mannschaft von Trainer Robert Schulze nun erstmals in der 3. Liga Nord-Ost an. Mit dem HTN, dem SV Henstedt-Ulzburg und der SG Todesfelde/Leezen ist der Kreis Segeberg damit dreifach in der dritthöchsten deutschen Klasse vertreten.

Zum Auftakt steht am Sonntag ein mehr als 500 Kilometer langer Trip in den Osten bevor: Die Norderstedterinnen treffen auf den BSV Sachsen Zwickau II (16.30 Uhr, Sporthalle Neuplanitz) und möchten gleich für die erste Überraschung sorgen.

HT Norderstedt: Trainer ist nach Sieg beim Länderpokal optimistisch

„Ich bin durch die guten Ergebnisse bei unserem Heimturnier positiv gestimmt. Wir haben dort alle Oberligisten klar geschlagen. Das Team ist bereit, etwas zu holen“, erklärt Coach Schulze mit Blick auf den Sieg beim HTN-Ländercup.

Auch wenn die lange Anreise zur zweiten Vertretung des sächsischen Bundesligisten strapaziös werden dürfte, glaubt der 32-Jährige an eine Chance für sein Team. „Wir sind klarer Außenseiter. Das kann unser Vorteil sein. Als Aufsteiger haben uns viele ohnehin bereits abgeschrieben. Deshalb haben wir nichts zu verlieren, niemand rechnet mit uns.“

Gegen Zwickau steht bis auf Jana Pointner der komplette Kader zur Verfügung

Weil das HT Norderstedt bis auf kleinere Blessuren verletzungsfrei durch die Vorbereitung kam, kann Schulze in Zwickau fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich Jana Pointner fehlt nach einer Knie-OP noch bis Oktober.

Das Saisonziel ist der Klassenerhalt. „Wir hatten unseren Kader und Etat für eine weitere Saison in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein aufgestellt und wollten erst 2024 aufzusteigen. Dass es ein Jahr früher geklappt hat, ist eine Auszeichnung“, so Schulze.

Besonders ist das HTN auf die beiden Derbys in der 3. Liga Nord-Ost

Man wolle das Team langfristig zusammenhalten und nicht den Negativbeispielen des TSV Wattenbek, des MTV Heide oder der HSG Mönkeberg/Schönkirchen folgen, deren Mannschaften am Ende der vergangenen Runde auseinanderbrachen. Besonders heiß sind die Norderstedterinnen auf die Lokalderbys gegen den SV Henstedt-Ulzburg und die SG Todesfelde/Leezen.

Letztere hat dem HTN die Erfahrung von einem Jahr Drittligazugehörigkeit voraus. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt geht der Dorfverein ohne Druck in die neue Saison.

SG Todesfelde/Leezen startet bei Pfeffersport Berlin

Zum Start muss die Mannschaft von Trainer Thomas Kruse gegen Pfeffersport Berlin antreten und beweisen, dass sie auch ohne ihre beiden Leistungsträgerinnen Franziska Haupt (Co-Trainerin) und Anna-Lena Grell (Handballpause) konkurrenzfähig ist. Anwurf in der Berliner Seelenbinderhalle im Velodrom ist am Sonnabend um 19 Uhr.

„Meine Vorgabe ist, dass wir einen guten Job machen und schauen, was am Ende dabei herauskommt“, sagt der Coach, der sich gewohnt gelassen gibt. „Was möglich ist, hängt davon ab, ob wir die nötige Lockerheit haben.“

HT Norderstedt und SG Todesfelde/Leezen wollen den Klassenerhalt

Kurios: Schon im vergangenen Jahr spielte die SG ihr Auftaktmatch gegen Pfeffersport Berlin – und unterlag am Ende in eigener Halle knapp mit 23:26. Mit dem Gegner beschäftigt habe er sich nicht, bekräftigt Thomas Kruse: „Wir haben genug mit uns selbst zu tun.“

Bis auf Jana Gläfke (Fußverletzung) und Svea Schüller (dienstlich verhindert) tritt die SG mit dem kompletten Kader in Berlin an. Genau wie in der Serie 2022/2023 ist das große Ziel des Dorfclubs der Klassenerhalt. Kruse glaubt fest an eine Chance für sein Team: „Wir sind eine Wundertüte, aber ich bin positiv gestimmt. Es wird eine aufregende Saison, in der wir so gut wie möglich abschneiden wollen. Für jede Spielerin muss der gemeinsame Erfolg über allem stehen.“

Die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg starten eine Woche später als die beiden Lokalrivalen in die neue Saison und treten am Sonnabend, 9. September, beim Buxtehuder SV II an.