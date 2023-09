Premiere: HSV-Fußballfrauen tragen Zweitliga-Heimspiel in Norderstedt aus

Wo am Sonntag gegen den FC Ingolstadt 04 gekickt wird – und was HSV-Trainer Marwin Bolz von seiner Mannschaft erwartet.

Die Fußballfrauen des Hamburger SV werden einen Teil ihrer Heimspiele in der 2. Bundesliga auf der Paul-Hauenschild-Anlage an der Ulzburger Straße in Norderstedt austragen.

Norderstedt. Ihren Saisonstart vergolden wollen die Fußballfrauen des Hamburger SV im Zweitliga-Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 (Sonntag, 11 Uhr, Paul-Hauenschild-Anlage an der Ulzburger Straße). Im Falle eines Sieges würde der Aufsteiger mit sieben Punkten aus drei Spielen glänzend dastehen.

Es ist in dieser Saison der erste Auftritt der Mannschaft in Norderstedt. Die erste Heimpartie gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) fand vor 1087 Fans im Sportpark Eimsbüttel an der Hagenbeckstraße statt. Der HSV macht den Austragungsort seiner Matches jeweils abhängig von der zu erwartenden Zuschauerzahl und rechnet am Sonntag mit 300 Fans.

HSV: Der Coach hofft erneut auf eine geschlossene Mannschaftsleistung

„Wir wollen gegen Ingolstadt erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Rasen bringen. Beim 4:1 bei Eintracht Frankfurt II hat sich der gesamte Kader, also auch die Spielerinnen von der Bank, sehr gut eingebracht. Das soll nun ein weiteres Mal der Fall sein“, sagt Trainer Marwin Bolz.

Erfolgreich operiert wurde übrigens mittlerweile die als Spielerin des Jahres 2022 nominierte Angreiferin Carla Morich. Die 25-Jährige hatte sich im Match gegen Mönchengladbach nach einem rüden Foul einer Gegenspielerin einen Wadenbeinbruch sowie einen Syndesmoseband- und einen Innenbandriss zugezogen.