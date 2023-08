Norderstedter Sportwoche: Familie Friedrichsen rockt den Abendlauf

500 Aktive nehmen am dritten Wettbewerb der Norderstedter Sportwoche teil. Abgeschlossen wird das Event mit dem TriBühne-Triathlon.

Norderstedter Sportwoche, dritter Wettbewerb: 500 Teilnehmer hatten sich zum Hamburg Airport Abendlauf angemeldet und ließen sich auch nicht vom aufziehenden Regen abhalten, bei bester Laune und launiger Moderation von Michael Eggert an der Seepromenade an den Start zu gehen. Anfänger liefen neben ambitionierten Sportlern eine bis vier Runden um den Stadtparksee.

Dass die meisten Teilnehmer die sportlichen Ergebnisse nicht überbewerten, ist schon daran abzulesen, dass die etwa 2,3 Kilometer lange Laufstrecke nicht genau und auch nicht offiziell vermessen ist. Der Spaß steht eindeutig im Vordergrund. Somit fühlen sich Hobbyläufer geradezu eingeladen, um auszutesten, wie viele Runden sie um den See schaffen.

Norderstedter Sportwoche: „Fast & Friedrichsen“ – der Name ist Programm

Dabei finden sich Laufgruppen von Freunden, aus Betrieben oder Vereinen mehr oder weniger spontan zusammen. Oder sie treten wie die Friedrichsens aus Norderstedt als komplette Familie an. Unter dem Namen „Fast & Friedrichsen“kam das Quartett von der SG Wasserratten als schnellste Staffel ins Ziel. Startläuferin Karla (11), ihr Bruder Jonas (14), Mutter Sandra (43) und Vater Nils (45) ließen die anderen Teams in der Gesamtzeit von 40:52 Minuten deutlich hinter sich.

„Der Abendlauf ist ein schönes Event, bei dem man einmal als Familie zusammenlaufen kann, während sonst alle in den Altersklassen getrennt starten müssen“, erzählt Sandra Friedrichsen, die mit Mann und Kindern schon zum zweiten Mal mitmachte. Sonntags trainieren die Friedrichsens im Wald bei Tangstedt gerne zusammen – mal in Laufschuhen, auch mal auf dem Fahrrad.

Am Sonntag steht der TriBühne-Triathlon auf dem Programm

Beim Triathlon am Sonntag können allerdings nur die Kinder teilnehmen. Während Karla bei den Schülerinnen A und Jonas bei den B-Junioren starten, sind ihre Eltern als Helfer eingeteilt. Meldungen sind in einzelnen Wettbewerben unter norderstedt-events.de noch möglich.

„Es hatten sich zwar mehr Teilnehmer als im ersten Nach-Coronajahr 2022, aber immer noch weniger als vor der Pandemie zum Abendlauf angemeldet“, sagte Organisatorin Dagmar Buschbeck von der Event Agentur Rattenscharf. Die Bereitschaft, sich mittel- oder langfristig einen Termin für einen Wettkampf vorzumerken und sich darauf vorzubereiten normalisiere sich erst langsam wieder.

Teilnehmerzahl beim Abendlauf ist sehr vom Wetter abhängig

Der Abendlauf war allerdings schon immer der Wettbewerb im Rahmen der Sportwoche, bei dem potenzielle Teilnehmer am Morgen zum Himmel (oder in ihre Wetter-App) schauen und sich dann entscheiden, ob sie spontan noch die Laufschuhe schnüren wollen.

Wertungen erfolgen in den Altersklassen U 10, U 12 und U 14 (jeweils eine Laufrunde), U 16 (zwei Runden) sowie für Staffeln. Auch die Finisher erhalten ihre Pokale in getrennten Wertungen je nach Rundenzahl.

„Norderstedts bester Athlet“: Führungswechsel bei den Herren

Die Wettkämpfer der Kategorie „Norderstedts bester Athlet“ müssen drei Runden um den Stadtparksee drehen. Sie absolvieren alle vier Wettbewerbe der Sportwoche vom Langstreckenschwimmen über das Radrennen (in diesem Jahr wegen Gewitter auf neun Runden verkürzt), den Abendlauf und den abschließenden Triathlon.

32 Aktive hatten sich vor der Sportwoche für diese spezielle Wertung angemeldet, 27 starteten, drei fielen bis zum Abendlauf aus der Wertung. Bei den Frauen lief Annika Stresow (W 20, Scuderia Spumante) die drei Runden in 30:55 Minuten und verteidigte damit ihre Führung in der Gesamtwertung. Bei den Männern musste Patrick Kaiser (M 45, TV Scheeßel) die Führung an Niklas Wulf (M 30, Scuderia Spumante) abgeben, der als Sechster über die 6,9 Kilometer 27:52 Minuten benötigte. Auf Rang zwei rückte Patrick Hartmann (M 35, SG Wasserratten) vor.