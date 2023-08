Norderstedter Sportwoche: Mit dem Lauf um den Stadtparksee geht’s weiter

Nächste Etappe der Norderstedter Sportwoche – wer am Mittwoch beim Abendlauf mitmachen möchte, kann sich direkt vor Ort anmelden.

Norderstedt. Das Festival Rad im Rahmen der Norderstedter Sportwoche ist der schnellste von vier Wettbewerben. Kein Wunder also, dass da der eine oder andere Teilnehmer etwas gereizt reagiert, wenn das Tempo nicht stimmt.

So geschehen beim Rennen der Elitefahrer. Zwar gingen nur 24 Teilnehmer auf den Rundkurs, der 45-mal bewältigt werden musste. Doch schon früh gab es Stress im Peloton. „Da haut der die Parkscheibe rein“ schimpfte ein Fahrer lautstark über einen Mitstreiter, der seiner Meinung nach zu langsam um die Kurve fuhr.

Norderstedter Sportwoche: Gewitter beeinträchtigt Festival Rad

Dabei war Vorsicht angesagt. Denn während der Veranstaltung war ein Gewitterschauer über dem Gewerbegebiet Nettelkrögen niedergegangen. Das Stadtwerke-Norderstedt-Rennen musste sogar nach neun von zwanzig Runden abgebrochen werden.

„Wir werden den Stand bei Abbruch in die Wertung des Wettbewerbs ,Norderstedts bester Athlet‘ übernehmen“, sagte Organisatorin Dagmar Buschbeck. Die Siegerehrung wird am Mittwoch anlässlich des Hamburg-Airport-Abendlaufs stattfinden.

Dritte Diziplin ist am Mittwoch um 19 Uhr der Abendlauf

Auf der noch regennassen Straße gingen anschließend die Hobbyfahrer auf die Strecke. Und die hatten so ihre Probleme mit dem feuchten Asphalt, es gab einige Stürze. Pünktlich zum Eliterennen war die Strecke dann aber wieder abgetrocknet, Helfer fegten die letzten Pfützen weg.

Richtig Gas geben werden die Sportlerinnen und Sportler ohne große Verletzungsgefahr am morgigen Mittwoch. Beim Hamburg Airport Abendlauf können von 19 Uhr an ein bis vier Runden um den Stadtparksee gelaufen werden. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag vor Ort möglich.

Festival Rad am Gutenbergring, Stadtwerke-Norderstedt-Hobbyrennen für die Teilnehmer am Wettbewerb „Norderstedts bester Athlet“ (neun Runden, Abbruch wegen eines Gewitters), Männer: 1. Niklas Wulf (Scuderia Spumante/20:08 Minuten), 2. Patrick Kaiser (TV Scheeßel/20:08), 3. Marcel Wigger (Sportfreunde Wigger/20:09); Frauen: 1. Annika Stresow (Scuderia Spumante/21:31), 2. Eva Suchy (TuS Holstein Quickborn/eine Runde zurück), 3. Janina Conradi (Feuerwehr Norderstedt/eine Runde zurück). „Norderstedts bester Athlet“, Gesamtwertung nach zwei Disziplinen, Männer: 1. Patrick Kaiser (40:42), 2. Niklas Wulf (40:46), 3. Patrick Hartmann (SG Wasserratten Norderstedt/42:22); Frauen: 1. Annika Stresow (42:02).