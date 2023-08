Die neuen Norderstedter Tennis-Stadtmeister kommen vom TC am Falkenberg

Die Finalgegner: Philip Hennings (TC Garstedt, l.) und der spätere Sieger Colin Klein vom TC am Falkenberg.

Tennis Norderstedts Stadtmeister kommen vom TC am Falkenberg

Norderstedt. Mit dem etwas überraschenden Turniersieg von Colin Klein endete bei den 27. Norderstedter Tennis-Stadtmeisterschaften die Konkurrenz im Herren-Einzel. Der 21 Jahre alte Spitzenspieler des Tennisclubs am Falkenberg (3. Klasse Schleswig-Holstein) entschied das Finale der Titelkämpfe mit fünf teilnehmenden Clubs mit 6:1, 6:4 gegen Philip Hennings vom Gastgeber TC Garstedt (2. Klasse Schleswig-Holstein) für sich.

Zuvor hatte sich Klein unerwartet in den Gruppenspielen gegen den Routinier und vierfachen Titelträger Bennet Krause (33) vom TC Garstedt durchgesetzt.

Tennis-Stadtmeisterschaften: TC am Falkenberg holt beide Einzeltitel

„Ich bin glücklich, dass es zur Meisterschaft gereicht hat“, meinte der in Itzstedt wohnhafte Nachwuchsakteur nach dem Endspiel, das sicher dominierte.

Wilfried Harms, seit 13 Jahren Sportwart des TaF, ergänzte: „Ich wusste, dass Colin mit seiner Power eine exzellente Chance haben würde, am Ende ganz vorn zu landen.“

„Ein Event dieser Art kommt in Norderstedt unverändert gut an“

Bei hervorragenden äußeren Bedingungen an allen sieben Turniertagen mit im Schnitt jeweils 250 Zuschauern sowie 230 abgegebenen Meldungen für 30 Konkurrenzen einschließlich Nebenrunden ging der Damentitel an Svenja Koch, die wie Herrensieger Colin Klein dem TC am Falkenberg angehört.

Eine positive Bilanz der Meisterschaften auf der Anlage an der Ochsenzoller Straße zog Vereinschef Kai Hädicke. „Man hat eindeutig gespürt, dass ein Event dieser Art in Norderstedt unverändert gut ankommt und den Tennissport im Umfeld der Stadt immer wieder neu aufleben lässt“, so der 55 Jahre alte Boss des TC Garstedt.

Die Titelträger, Einzel, Herren: Colin Klein (TC am Falkenberg); Herren 30: Dennis Schack (TC Garstedt); Herren 50: Jens-Peter Otto (TSC Glashütte); Herren 70: Esad Kunosic (TSC Glashütte); Doppel, Herren 30: Tim Caro/Andreas Voß (TC Garstedt); Herren 40: Ansgar Theilmeier/Dennis Schack (TC Garstedt/TSC Glashüttel); Herren 50: Finn Erichsen/Niels Erdmann (TC Garstedt); Herren 60: Kai-Uwe Benthack/Arno Petersen (TSC Glashütte); Herren 65: Gerhard Petermann/Axel Behrmann (TSC Glashütte); Herren 70: Willy Stendorf/Uwe Lüdemann (TC am Falkenberg); Damen: Vanessa Gebers/Pia von Kirchner (TC Garstedt); Damen 30: Vanessa Gebers/Pauline Künzel (TC Garstedt/TSC Glashütte); Damen 40: Birgit Nemsmann/Simone Morgenstern (TC Garstedt); Damen 50: Simone Morgenstern/Siri Kudelka (TC Garstedt); Damen 60: Regina Sattler/Ute Carstens (TSC Glashütte); Mixed, Hauptfeld: Sylvia Dunkel/Vincent Stephan (TC am Falkenberg/TC Garstedt); Mixed 99: Angela Schmid/Patrick Horst (HSV); Mixed 100: Barbara Thiel/Bernd Rodewoldt (Hamburger SV).