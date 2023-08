HSV: Früherer Nationalspieler wird nach Bandscheibenvorfall immer fitter

Norderstedt. 45 Minuten in vier Partien – so lautet die aktuelle Einsatzbilanz von Ex-Nationalspieler Marcell Jansen in der Landesliga Hammonia vor dem Match seines HSV III (3.) gegen den Tabellensiebten Altona 93 II (Freitag, 20 Uhr, Paul-Hauenschild-Anlage, Ulzburger Straße in Norderstedt). Stück für Stück tastet sich der 37-Jährige zurück auf den Rasen.

„Cello laborierte schon lange an einem Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule. Das ist eine schwere Verletzung. Deshalb gehen wir behutsam mit ihm um“, sagt HSV-III-Trainer Stefan Gehrke. Trotzdem ist er optimistisch bezüglich Jansens Einsatzfähigkeit. „Mit jeder Trainingseinheit, mit jeder Minute auf dem Fußballplatz verbessert sich sein Fitnesszustand.“

HSV III ist mit drei Siegen aus vier Partien gut gestartet

Im Kräftemessen mit Aufsteiger Altona 93 II könnte es somit vielleicht sogar für mehr als zwanzig Minuten auf dem Feld reichen; das ist Jansens bisherige maximale Einsatzzeit in den Auswärtsspielen bei der HNT (5:2) und beim HSV Barmbek-Uhlenhorst (2:1).

Aber ohne seinen immensen Wert für das Team schmälern zu wollen: Der HSV III kam bislang auch ohne ihn zurecht. Vier Spiele, drei Siege – das Team ist gut aus den Startlöchern gekommen.

Welche Rolle Marcell Jansen spielt, bleibt abzuwarten

„Nun erwartet uns mit Altona 93 II ein unangenehm zu bespielendes und kampfstarkes Team“, warnt Gehrke. „Unser Gegner hat die typische Euphorie eines Aufsteigers zu Saisonbeginn und erhält immer wieder Unterstützung aus der Oberligamannschaft. Das hebt das spielerische Niveau natürlich an. Wir werden uns einen guten Matchplan zurechtlegen müssen.“ Welche Rolle HSV-Präsident Marcell Jansen in diesem spielen wird, bleibt abzuwarten.

Punktgleich hinter dem Hamburger SV III auf Rang vier befindet sich Eintracht Norderstedt II vor dem Heimspiel gegen den auf Abstiegsplatz 14 abgerutschten Traditionsclub HSV Barmbek-Uhlenhorst (Freitag, 20 Uhr, Ochsenzoller Straße). „Der Wahnsinn geht weiter“, titelte jüngst die Eintracht-Webseite nach dem 2:0-Erfolg beim SC Victoria II.

Wahnsinn bei Eintracht Norderstedt II geht weiter

Nach zwei Aufstiegen in Folge ist die U 23 der Eintracht in der Tabelle schon wieder oben zu finden. „Die Beschreibung ,Der Wahnsinn geht weiter‘ trifft zu“, sagt Eintracht-II-Coach Jannik Paulat. „Man darf dabei nicht vergessen, dass bei uns kein Spieler Geld bekommt. Wir haben in den letzten Jahren viele Matches gewonnen, aber wir dürfen nie dahin kommen, dies als selbstverständlich anzusehen.“

Satt sind seine Youngster noch lange nicht. „Meine Jungs brennen auf die Partie gegen BU. Sie haben nach den ersten Erfolgen in der Landesliga gemerkt, was alles möglich ist. Wir treffen auf einen Gegner, der eine große Strahlkraft und trotz seines Tabellenplatzes viel Qualität hat. Ich erwarte ein intensives, knappes Spiel.“

Glashütter SV hofft auf den fünften Erfolg im fünften Match

Für Furore haat bislang Bezirksligist Glashütter SV gesorgt. Vier Spiele, vier Siege, 12:1 Tore – Platz eins in der Bezirksliga Nord. „Meine Jungs finden das geil und feiern die Tabellenführung ab. Sie glauben auch, diese halten zu können. Ihre Euphorie werde ich nicht bremsen“, sagt Glashüttes Trainer André Menzel, der trotz der schönen Momentaufnahme Realist bleibt. „Unsere ersten vier Gegner mussten wir schlagen, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen wollen. Doch nun werden die Aufgaben schwerer für uns.“

Um 20 Uhr hat der Glashütter SV auf seiner Anlage an der Poppenbütteler Straße Landesliga-Absteiger TSV Sasel II zu Gast. „Die Saseler haben einen großen Umbruch mit vielen jungen Spielern hinter sich und müssen sich als Mannschaft erst noch finden. Das könnte ein Vorteil für uns sein“, sagt Menzel.

Erst am Sonntag geht’s für Oberligist TuRa Harksheide um Punkte. Die Mannschaft von Trainer Jörg Schwarzer, die in den ersten vier Partien fünf Zähler geholt hat, muss um 14 Uhr beim SV Rugenbergen ran. Einen neuen Verein gefunden hat der frühere Keeper Abou Fofana; er steht künftig beim 1. FC Phönix Lübeck II (Landesliga Holstein) zwischen den Pfosten.