Tennis-Champions gesucht: Wer ist die Nummer eins in Norderstedt?

Norderstedt. Die Verantwortlichen des Tennis-Clubs Garstedt hätte in jüngster Zeit mehrfach das Grausen gepackt, wenn das eingetreten wäre, was durchaus hätte passieren können: Die miese Wetterlage im Juli hält bis Ende August an. Statt des demnächst bevorstehenden Top-Meetings der großen Norderstedter Tennisfamilie würde es bei den Stadtmeisterschaften vermutlich zu einem verregneten, traurigen Saisonfinale kommen.

Inzwischen aber dürfen die Garstedter zuversichtlich sein, dass die 27. Auflage der Titelkämpfe vom 20. bis 26. August unter besseren Bedingungen als befürchtet abläuft. Der Traditionsverein an der Ochsenzoller Straße ist in diesem Jahr Ausrichter – 2022 fanden die Wettbewerbe im Sportpark des TSC Glashütte statt, dort ernteten die Veranstalter von allen Seiten Lob.

Stadtmeisterschaften: Ausrichter TC Garstedt war zuletzt vor fünf Jahren an der Reihe

Danach wandte sich der TC Garstedt direkt den Vorbereitungen für 2023 zu – so wie sie es zuletzt vor fünf Jahren aus Anlass des 50. Clubjubiläums im Sommer 2018 getan hatten. „Wir wollen mindestens ein genauso attraktives Programm auf die Beine stellen wie damals“, sagt der vierfache Herren-Einzelgewinner Bennet Krause. Unter der Leitung des Vorsitzenden Kai Hädicke traf sich das aktuelle Organisationsteam über ein Jahr regelmäßig zu den konkreten Planungen.

„Ein attraktive Gestaltung beim Ablauf sind wir allen Tennisbegeisterten schuldig, die unsere gemeinsame Norderstedter Turnier-Tradition lieben“, sagt Hädicke. Sein Vizechef ergänzt: „Das ist uns in all den Jahren unserer Meinung nach ganz gut gelungen, und den übrigen Norderstedter Tennisvereinen natürlich auch.“

Norderstedt: Die Stadtmeisterschaften gibt es seit den 1970er-Jahren

Sechs Clubs und fünf Ausrichter entwickelten Mitte der 1970er-Jahre erste Initiativen. Inzwischen sind nur noch Aktive aus fünf Norderstedter Clubs mit von der Partie, nachdem sich der TC Friedrichsgabe 2019 aufgelöst hat. Nach dem Rückzug wurden die Friedrichsgaber in dem Jahr zum Abschied aber noch einmal eingeladen. Die meisten Titelkämpfe haben im Verlaufe der fünf Jahrzehnte unter guter Beteiligung stattgefunden. In jüngster Vergangenheit mussten die Norderstedter Tennisfreunde dabei nur einmal passen, und das war im Coronajahr 2020.

Stadtmeisterschaften: Bis zu 30 Spielerinnen und Spieler starten in 30 Wettbewerben

Nach jetzigem Stand werden diesmal 17 Altersklassen ausgetragen. Von Sonntag, 20. August, an (9 Uhr) werden neben dem TC Garstedt der Tennisclub am Falkenberg, der TSC Glashütte, der Hamburger SV sowie der Norderstedter SV mit etwa 250 bis 300 Spielerinnen und Spielern in 30 Konkurrenzen aufschlagen. Spielberechtigt sind neben den Mitgliedern der genannten Vereine auch Aktive mit Wohnsitz in Norderstedt. Jeder Akteur kann in zwei Konkurrenzen melden und dank Nebenrunden mindestens zwei Matches bestreiten.

Meldeschluss ist am Mittwoch, 16. August, 18 Uhr. Nennungen können auf dem Portal mybigpoint.de abgegeben werden. Dort sind jeweils auch die Spielansetzungen einsehbar. Nähere Infos gibt es auch bei Instagram sowie auf der Club-Homepage des TC Garstedt. Ein Höhepunkt ist auch diesmal die „Players Night“ nach den Endspielen am Sonnabend.