Fahrfest des Nordens Bad Segeberg: Meisterhafte Pferde, geschickte Fahrer

Bad Segeberg. Auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg waren am Wochenende beim zweitägigen Fahrfest des Nordens fast 50 Gespanne am Start. Pferde und Ponys, Anfänger und alte Hasen. Die Fahrgemeinschaft Schleswig-Holstein lädt seit Jahrzehnten zu diesem Ereignis ein – jedes Jahr im August und nicht immer bei so durchwachsenem Wetter wie in diesem Jahr. Das allerdings tat den Wettkämpfen in den Klassen A und M sowie den Vereinsmeisterschaften keinen Abbruch.

„In der Klasse M wurden die neuen Vereinsmeister der Fahrergemeinschaft ermittelt“, sagt Vereinssprecher Kurt S. Becker. „Zu bewältigen waren eine Geländefahrt in der Ihlheide am Turniersonnabend, eine Dressurprüfung und ein Hindernisparcours am Sonntag. Aus den drei Einzel-Ergebnissen ergab sich die Gesamtwertung zum Titelgewinn in der jeweiligen Anspannung.“

Fahrfest des Nordens Bad Segeberg: Pferde und Ponys meistern jedes Hindernis

Vereinsmeister wurden Miriam Voth (Pony Einspänner), Christian Schucht (Pony Zweispänner), Inken Greve (Pferde Einspänner), Susan Gollmer (Pferde Zweispänner), Peter Heuser (Pony Vierspänner) und Hans-Peter Goldnick (Pferde Vierspänner). Weder bei diesen noch bei allen anderen Wettkämpfen habe der nasse Boden zu Unfällen geführt, betont Becker: „Trotz des Regens der Vortage fanden die Fahrer beste Bodenverhältnisse vor und blieben von Unfällen jeglicher Art verschont.“

Susan Gollmer – die Landes-Vizemeisterin holte auch einen Vereinsmeistertitel.

Foto: Kurt-S. Becker

Auf dem Programm standen am Sonnabend Geländefahrten auf der Ihlheide, bei der in der Klasse A in der Aufwärmphase 4400 Meter und in der anschließenden Hindernisstrecke 4070 Meter zurückzulegen waren, dabei mussten vier Naturhindernisse inklusive einer Wasserdurchfahrt möglichst fehlerfrei durchfahren waren.

Fahrfest des Nordens: Mehr als sechs Kilometer mit Hindernissen – eine hohe Anforderung

Höher wurden die Anforderungen in der Klasse M: Hier war die Aufwärmphase 4850 Meter und die Hindernisstrecke dann 6070 Meter lang, in deren Verlauf standen sechs Hindernisse. Am Sonntag dann standen noch zwei weitere Teilprüfungen zum Gesamtsieg in der kombinierten Wertung an: Beim Dressurwettbewerb ging es um den Stil von Pferden sowie Fahrerinnen und Fahrern, beim Kegelparcours in Fehler- und Zeitwertung um Zeit und Geschicklichkeit. Insgesamt 36 Siegerschleifen wurden am Wochenende verteilt.

Die Segeberger Kreismeisterin Christien Luckwaldt gewann in der Gesamtwertung der Pony-Einspänner (Klasse A) Silber.

Foto: Kurt-S. Becker

In der kombinierten Prüfung aus Geländefahrt, Dressur und Kegelfahren gibt es folgende Gewinnerinnen und Gewinner der Klasse A: Martina Greve vom RFV Bad Segeberg u. U. e. V. im Einspänner, Christian Drews vom RFV Am Aubach Alt Meteln e. V. im Pony Einspänner, Christoph Westrich vom RV Fahrgemeinschaft Schleswig-Holstein/Hamburg im Zweispänner, Svantje Koslowski vom RV Fahrgemeinschaft Schleswig-Holstein/Hamburg im Pony Zweispänner.

Die Erstplatzierten der Klasse M sind: Inken Greve vom RFV Bad Segeberg u. U. e. V. im Einspänner, Lise Halkjaer aus Dänemark vom PSG Süderlügum im Pony Einspänner, Jan Tödt vom RuFV Langstedt-Bollingstedt e.V. im Zweispänner, Christian Schucht vom Allg. RFV Ahrenlohe e. V. im Pony Zweispänner, Robert Blender vom RV Waabs-Langholz e. V. im Vierspänner und Peter Heuser vom RV Fahrgemeinschaft Schleswig-Holstein/Hamburg im Pony Vierspänner.