Fußball - Wilde Verbandsliga: Torflut in Tangstedt, Drama in Seth

FUSSBALL Wilde Verbandsliga: Torflut in Tangstedt, Drama in Seth

Tangstedt. Fünf Tore sind nicht genug: Beim 7:3 (4:1) des Fußball-Verbandsligisten WSV Tangstedt gegen den BSC Brunsbüttel zeigte sich der neue Stürmer Blerim Bara in Galaform – und nimmersatt. Obwohl der 31-Jährige einen lupenreinen Hattrick im ersten Durchgang und einen Doppelpack nach der Pause erzielte, war er am Ende nicht ganz zufrieden. „Er hat mich in der Halbzeit schon gebeten, ihn nicht auszuwechseln. Nach dem Spiel hat er sich ein bisschen geärgert, dass es nicht zu einem zweiten Hattrick gereicht hat“, berichtete Trainer Pasquale Sutt mit einem Schmunzeln. „Das zeigt, wie ehrgeizig er ist.“

Bara, der in der Jugend bei diversen Neumünsteraner Vereinen sowie für Holstein Kiel, später ein Jahr beim SV Henstedt-Ulzburg und zuletzt beim SV Wasbek spielte, hatte die Stormarner in der ersten Halbzeit mit den Toren zum 2:1, 3:1 und 4:1 (16., 33., 43.) auf die Siegerstraße gebracht und legte später noch das 5:2 und 6:2 (52., 73.) nach. Außerdem waren Diyar Asif (8.) und Jannes Arps (77.) für den WSV erfolgreich. Es war der erste Saisonsieg, nachdem der Auftakt bei der SG Geest 05 nach 3:1-Führung noch mit 3:5 missraten war.

Die Zielsetzung fällt nach zwei verpassten Aufstiegen in Folge übrigens etwas vorsichtiger aus als in den Vorjahren. Sutt: „Wir tun gut daran, von Spiel zu Spiel zu arbeiten und dann zu schauen, was sich ergibt. Wir wollen uns besser platzieren als in der Vorsaison, als wir am Ende ja noch auf Rang sechs abgerutscht sind. Man muss auch sehen, dass es viele neue Teams in unserer Staffel gibt, die wir noch nicht gut einschätzen können.“

Den Druck sollen sich also ruhig andere Clubs auferlegen – zum Beispiel der TuS Hartenholm? Nach einer Übergangssaison mit einem zu schmalen Kader hat das Team von Martin Genz einen perfekten Start hingelegt. Nach überzeugenden Auftritten im Kreispokal (6:1 bei der SG Oering-Seth und 3:1 bei Phoenix Kisdorf) sowie dem 4:0 zum Liga-Auftakt gegen Fortuna Glückstadt gewannen die Segeberger mit 5:2 (3:0) gegen den TuS Bargstedt auch ihr viertes Pflichtspiel.

Der TuS Hartenholm gewinnt auch sein viertes Spiel in dieser Saison

Jan-André Sievers (9.) brachte die Gastgeber schon früh in Führung. Die vorzeitige Entscheidung fiel mit den Toren kurz vor und nach der Pause durch Max Zastrow (41.) und Timo Novak (42., 54.). Auch eine kritische Phase überstand Hartenholm weitgehend unbeschadet. Ärgerlicher als die Gegentore durch Roman Sienknecht (70.) und Lars Lindemann (89.) war dabei die Gelb-Rote Karte gegen Innenverteidiger Robert Wasner (83.), der damit einmal aussetzen muss. In der Nachspielzeit gab es dann noch einmal Grund zum Jubeln: Der eingewechselte Arne Hinschfelder (90.+4) setzte den Schlusspunkt.

Im Kreisduell zwischen der SG Oering-Seth und dem SSC Phoenix Kisdorf gab es ein 2:2 (1:0)-Unentschieden – das sich für die Gäste trotz des späten Ausgleichs von Jannis Gliem (90.+2) wie eine Niederlage anfühlte. „Wir hätten zur Pause schon 5:1 führen müssen, haben zweimal die Latte getroffen, dreimal freistehend vergeben, und Oerings Keeper Niklas Blöß hat richtig gut gehalten“, trauerte Kisdorfs Trainer Dominik Fseisi den vergebenen Chancen hinterher.

„Dann haben sämtliche Fußballgesetze zugeschlagen.“ Nico Post (34.) und Tobias Neumann (86.) bestraften die Fahrlässigkeit der Kisdorfer, für die in der regulären Spielzeit nur Florian Behrmann (50.) traf. Dann rettete Gliem immerhin einen Punkt.

Fußball-Verbandsliga: Die nächsten Derbys gibt’s schon unter der Woche

Die Bramstedter TS musste nach dem 6:0-Traumstart gegen den Marner TV nun die erste Niederlage in der neuen Liga hinnehmen. Bei Fortuna Glückstadt fand der Aufsteiger auf das Tor von Lennart Rosskamp (25.) keine Antwort mehr, unterlag mit 0:1. Fetihspor Kaltenkirchen ging beim 1:2 (0:1) gegen den TuS Nortorf gar zum zweiten Mal leer aus. Tom Hoffmann (66.) glückte lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich. Für die Gäste waren Daniel Klösel (43.) und Jan Boysen (72.) erfolgreich.

Schon an diesem Dienstagabend, 8. August, geht es unter anderem mit zwei Derbys weiter. Hartenholm empfängt Kisdorf am Timm-Schott-Weg, während Tangstedt im Kleinen Alstertalstadion auf die BT trifft. Zudem tritt Oering-Seth an der heimischen Kirchstraße gegen Nortorf an. Alle Spiele beginnen um 19 Uhr.