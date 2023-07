Fußball in Norderstedt: HSV III will mit mehr Feuer Richtung Spitze

Norderstedt. Punktspielstart im Hamburger Amateurfußball – involviert sind selbstverständlich auch die Klassen unterhalb der Oberliga. Und damit auch der HSV III, Eintracht Norderstedt II (beide Landesliga Hammonia) und Bezirksligist Glashütter SV.

Auf Hilfe aus der Vorstandsetage werden die Fußballer des HSV III bei ihrem Landesliga-Auftakt am Freitagabend gegen Nikola Tesla (20 Uhr, Paul-Hauenschild-Anlage, Ulzburger Straße) verzichten müssen: Der für die dritte Mannschaft des Hamburger SV stürmende Präsident Marcell Jansen weilt noch im Urlaub.

Fußball in Norderstedt: HSV-III-Teammanager Michael Ulbricht ist optimistisch

Teammanager Michael Ulbricht (34) glaubt dennoch an einen guten Start seines Teams. „In der Vorbereitung hat man gemerkt: Es ist wieder mehr Zug in unseren Übungseinheiten als in den vergangenen Jahren. Auch die erfahrenen Spieler können sich nicht mehr zurücklehnen und bekommen auf dem Platz Feuer von den anderen. Das brauchten wir auch.“

Kein Geheimnis ist, dass dies in der vergangenen Saison anders war. Das Team harmonierte nicht. Einstellungsprobleme, mangelhafte Defensivarbeit der gesamten Mannschaft, zu viel Egoismus im Offensivspiel und eine in der Hinrunde erschreckende Verletzungsseuche, die auch Präsident Jansen erwischte, waren die Zutaten des unheilvollen Gebräus namens Oberliga-Abstieg.

Oberliga-Absteiger hat den Kader auf 22 Akteure verkleinert

Nun soll anders werden. Mit einem auf 22 Akteure verkleinerten Kader (acht Zugänge, 15 Abgänge) und Teammanager Ulbricht in der Abwehrkette als Führungsspieler im Defensivverbund. „Stellt mich der Trainer hinten auf, dann spiele ich“, sagt Ulbrich lächelnd.

Dieser Trainer ist seit dem 1. Juli Stefan Gehrke (50), der in der vorigen Saison noch den Oberligisten WTSV Concordia coachte. Er zeigt sich mit der Vorbereitung zufrieden. „Wir haben uns in unseren Testspielen permanent gesteigert. Das hat mir gut gefallen.“ Unter anderem wurde Oberligist FC Türkiye mit 6:1 geschlagen.

HSV III will unter die Topf fünf in der Landesliga Hammonia

Bezüglich der Ziele stapelt er mit Unterstützung Ulbrichts etwas tiefer, als man es von einem Absteiger gewohnt ist. Nicht der direkte Wiederaufstieg ist die Vorgabe, sondern die Spitzengruppe. „Wir wollen uns unter den ersten fünf Teams der Landesliga Hammonia etablieren. Und dann schauen wir, was geht“, so Gehrke.

Nikola Tesla sei da gleich ein guter Gradmesser. „Das ist ein sehr spielstarker Gegner zum Auftakt. Tesla erwarte ich als einen unserer Konkurrenten im oberen Drittel. Wir werden aber den richtigen Plan haben“, sagt der Trainer.

Eintracht Norderstedt II empfängt Mitaufsteiger USC Paloma II

Zeitgleich mit dem Hamburger SV III startet auch Staffelkonkurrent Eintracht Norderstedt II (Freitag, 20 Uhr, Ochsenzoller Straße) gegen Mitaufsteiger USC Paloma II in sein Landesliga-Abenteuer. Verarbeitet wurde in der Trainingswoche das überraschende Aus als Holstenpokal-Titelverteidiger beim Kreisligisten Ahrensburger TSV II (0:2). Trainer Jannik Paulat: „Wir hatten dabei richtig Wut im Bauch.“

Fünf Spieler haben sein Team verlassen, acht sind gekommen. Interessant: Sechs neue Akteure aus der eigenen U 19 sind dabei. „Unser Minimalziel wird der Klassenerhalt sein. Super wäre ein einstelliger Tabellenplatz. Den Auftakt gegen einen Mitkonkurrenten aus der letzten Saison finde ich sehr gut. Da wissen wir gleich, wo wir stehen.“

Fußball in Norderstedt: Glashütter SV will einstelligen Tabellenplatz

Eine Spielklasse tiefer geht der Glashütter SV in der Bezirksliga Nord mit höheren Ambitionen als zuletzt in die Saison. Angestrebt wird nicht wie zuletzt der Klassenerhalt, sondern ebenfalls ein einstelliger Tabellenplatz. Unter anderem hat der Club (acht Abgänge, elf Zugänge) seine Abwehr-Dreierkette krass verjüngt.

„In der letzten Serie waren unsere drei Akteure dort zusammengenommen über 100 Jahre alt, im letzten Test waren es nur noch 60“, so Menzel. Im Heimspiel gegen den SC Condor II (Freitag, 20 Uhr, Poppenbütteler Straße) will der GSV, so Menzel, „dem Gegner gleich zeigen, welche Ideen mit Ball wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben. Gut verteidigen konnten wir ja schon immer.“