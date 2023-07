Rennrad-Extremsportler absolviert letzten Härtetest vor dem Höllenritt

Tangstedt. Rennrad-Extremsportler Dirk Ehling (51), Vorsitzender des RSC Kattenberg, geht wieder auf Tour. Am Sonntag, 20. August, nimmt er die 1200 Kilometer lange Fernfahrt Paris-Brest -Paris, die erstmals 1891 ausgetragen wurde, alle vier Jahre stattfindet und in einem Vorort der französischen Hauptstadt gestartet wird, in Angriff

Um für das legendäre Event optimal gewappnet zu sein, absolviert der Tangstedter eine gepfefferte Generalprobe. Am morgigen Donnerstag fällt der Startschuss für die 26. Auflage von Berlin-München-Berlin. Die Gesamtdistanz von 1500 Kilometern nimmt Ehling dabei allerdings nicht in Angriff, er begnügt sich mit der One-Way-Strecke von der Spreemetropole in die bayerische Landeshauptstadt, fährt also „nur“ die Hälfte.

Radsport: Der letzte Härtetest vor dem Brevet Paris-Brest-Paris

„Das ist mit Blick auf Paris-Brest-Paris der letzte Härtetest für Mensch und Material“, sagt Dirk Ehling, der in diesem Jahr schon ungefähr 8000 Trainingskilometer absolviert hat, „ich habe mir vorgenommen, München nach knapp 50 Stunden zu erreichen und am Sonnabend um10 Uhr im Englischen Garten zu frühstücken.“ Die Kontrollpunkte, die auf dem Weg dorthin angesteuert werden müssen, befinden sich sich in Cottbus, Dresden, Waldershof und Regensburg.

Zurück nach Hause geht’s dann wesentlich komfortabler, auf der Schiene an Bord eines ICE. Ehling: „Ich habe schon vor einiger Zeit ein 30-Euro-Ticket für mich und eine 9-Euro-Karte für mein Rad gebucht.“ Die Bahnfahrt von Hamburg nach Berlin ist mit 12 und 9 Euro sogar noch günstiger.

Dirk Ehling will nach 70 Stunden auf dem Rad wieder im Ziel sein

Beim legendären Brevet in Frankreich ist der kaufmännische Angestellte schon zum vierten Mal dabei. 2019 setzte er aus; umso größer ist seine Vorfreude auf die diesjährige Veranstaltung.

Seine Bestzeit aus dem Jahr 2015 (57 Stunden) will und wird er nicht knacken, das persönliche Ziel ist aber trotzdem ambitioniert. „Ich bin in der 80-Stunden-Gruppe gemeldet, habe meine Marschtabelle aber so ausgearbeitet, dass ich schon nach 70 Stunden zurück in Paris sein werde.“

Unterwegs wird er seinen Schlafrhythmus aus einem ganz besonderen Grund umstellen: „Dann lerne ich diesmal bei Tageslicht die Streckenabschnitte kennen, die ich sonst nachts gefahren bin.“