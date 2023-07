Frauenfußball-WM: Wiemersdorferin spielt eine herausragende Rolle

Wiemersdorf. Jetzt ist auch auch das deutsche Frauenfußball-Nationalteam in die Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien eingestiegen. Der Vize-Europameister feierte im Melbourne Rectangular Stadium im ersten Match der Gruppe H einen 6:0 (2:0)-Erfolg gegen Marokko. Die Treffer erzielten Alexandra Popp (11. und 39. Minute), Klara Bühl (46.) sowie Lea Schüller (90.). Hinzu kamen zwei Eigentore der Nordafrikanerinnen durch Hahane Ait El Haj (54.) und Yasmin Mrabet (79.). Weitere Vorrundengegner von Deutschland sind Kolumbien und Marokko.

Was viele nicht wissen: Eine der wichtigsten Personen im Funktionsteam der DFB-Elf kommt aus dem Kreis Segeberg. Britta Carlson, 1978 in Kiel geboren, wohnt in der Gemeinde Wiemersdorf in der Nähe von Bad Bramstedt. Die 45-Jährige ist seit 2018 Assistentin von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Frauenfußball-WM: Britta Carlson ist als deutsche Co-Trainerin dabei

Carlson, die 1986 beim TSV Altenholz mit dem Fußballspielen begann, kickte danach beim SV Friedrichsort und beim Schmalfelder SV. Dort sammelte sie ihre ersten Erfahrungen in der Bundesliga. Anschließend ging es zum Hamburger SV. 2004 wechselte sie zum 1. FFC Turbine Potsdam, mit dem sie 2006 Deutsche Meisterin, 2005 und 2006 Pokalsiegerin sowie 2005 UEFA-Cup-Siegerin wurde.

Die 45-Jährige war früher selbst eine sehr erfolgreiche Spielerin

Ihr Debüt in der Nationalmannschaft, für die sie insgesamt 31-mal auflief und vier Tore erzielte, feierte sie am 4. März 2004 gegen die Volksrepublik China. Im selben Jahr gewann Britta Carlson bei den Olympischen Spielen in Athen mit Deutschland die Bronzemedaille. 2005 wurde sie Europameisterin. Die letzte Station in ihrer Karriere als Abwehr- und Mittelfeldspielerin, die sie wegen gesundheitlicher Probleme beenden musste, war von 2007 bis 2008 der VfL Wolfsburg.

Bei den Niedersächsinnen arbeitete Carlson von 2008 bis 2018 als Co-Trainerin, mit den U-17-Juniorinnen des Deutschen Fußball Bundes gewann sie 2012 in derselben Funktion die Europameisterschaft. Ihr Vertrag als Co-Trainerin der Frauenfußball-Nationalmannschaft läuft noch bis 2025.

