Fußball Turnier: Die Gastgeber von TBS behalten den eigenen Pott

Pinneberg. Die Fußballer von TBS Pinneberg entspannten ihre müde Muskulatur in einem großen Wasserbottich. Beim Yaans-Cup, den der Landesliga-Aufsteiger an der Müßentwiete ausrichtete, „machten“ sie zudem die Gegner „nass“. Dem 5:3 (3:2) in drückender Schwüle über den lange Zeit wehrhaften VfL Pinneberg (Bezirksliga) folgte ein 4:1 im Finale über Union Tornesch, womit TBS das 3:0 gegen das Tornescher Oberligateam in einem Test acht Tage vorher bestätigte.

Beim SV Rugenbergen (Oberliga), der sich wiederum im Spiel um den dritten Platz mit einem 6:0 (1:0) für das 0:3 am 9. Juli gegen den VfL rehabilitierte, ist Trainer Nils Hachmann ein bisschen mulmig zumute. Am kommenden Freitag fahren die Bönningstedter erneut nach Pinneberg Nord, um gegen TBS das Lotto-Pokalspiel der ersten Runde zu bestreiten. „So, wie sich TBS beim eigenen Turnier präsentiert hat, sind wir nicht der Favorit.“

Szene aus dem Halbfinale des Yaans-Cup: 2:0-Schütze Joel Weiß (l., TBS Pinneberg) bedrängt Saimir Fejza vom VfL Pinneberg.

Foto: Michael Stemmer

Ansprechend in Reihen der Gastgeber spielte vor allem Theo Ganitis, der gegen Union einen an Adrian Sousa verursachten Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte und gegen den VfL zwei Treffer erzielte. „Doch, wo wir wirklich stehen, wissen wir erst am Freitag“, sagte der frühere Ball-Zauberer des WTSV Concordia (29). Wegen einer Schulterverletzung hatte der Deutsch-Grieche fast ein halbes Jahr pausiert und so ebenso wie TBS-Teamgefährte Ilyas Afsin den Abstieg von Wakka Eagles aus der Futsal-Bundesliga nicht verhindern können.

Aivas Shamoyan trifft viermal an alter Wirkungsstätte

Übertroffen wurde Ganitis von Aivas Shamoyan, dem an früherer Wirkungsstätte vier Torerfolge für den FC Union glückten. Ohne Chefcoach Martin Schwabe nahm am zweiten Turniertag dessen Assistent Christian Ahrens personelle Experimente vor; so ließ sich der Leistungsabfall im Endspiel nach dem starken 4:2 am Tag vorher über den SV Rugenbergen erklären.

In ihre Saisonvorbereitung quetschen die Tornescher noch den WKK-Cup im Torneum, an dem am Mittwoch und Freitag auch die SV Lieth, der Hetlinger MTV und Heidgrabener SV (alle Bezirksliga) teilnehmen. Von Dienstag bis Freitag kommen zudem die unteren Tornescher Herrenteams zum Zuge. Die SV Lieth war vorher Sieger des „Butterberg-Cups“ auf dem Klaus-Waskow-Platz. Jan Lüneburg und Philipp Matthiessen trafen zum 2:0 im Finale gegen Holsatia/EMTV (Kreisliga). Der TSV Sparrieshoop (Kreisliga) und der TSV Seestermühe (Kreisklasse) folgten auf den Rängen drei und vier.

Yaans-Cup, Halbfinale:TBS – VfL Pinneberg 5:3. Tore: 1:0 Ganitis (1.), 2:0 Weiß (30.), 2:1 Johannsen (32.), 3:1 Wachowski (35.), 3:2 Kokaridas (42.), 3:3 Johannsen (59.), 4:3 Afsin (87.), 5:3 Ganitis (89.). Union Tornesch – SV Rugenbergen 4:2. Tore: 1:0 Witte (11.), 2:0, 3:0 Shamoyan (12., 47.), 3:1 Haase (65./FE), 4:1 Shamoyan (68.), 4:2 Schöttke (83.).Spiel um Platz drei: SVR – VfL Pinneberg 6:0. Tore: 1:0 Haase (5.), 2:0 Schrage (54.), 3:0 Rühmann (56.), 4:0 Haase (68.), 5:0 Schrage (75.), 6:0 Haase (87.).

Finale: TBS – Union 4:1. Tore: 1:0 Wachowski (14.), 2:0 Ganitis (54./FE), 3:0 Sousa (69.), 4:0 Dias Mesquita (80.), 4:1 Shamoyan (85.).