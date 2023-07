Fußball: SV Todesfelde zeigt beim Belt-Cup in Nykøbing gute Ansätze

Todesfelde. Die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde sind beim Belt-Cup, einem Saison-Vorbereitungsturnier mit vier dänischen und vier deutschen Mannschaften, Sechster geworden. Im Match um Platz fünf musste sich das Team von Trainer Björn Sörensen Ausrichter Nykøbing FC im Elfmeterschießen mit 4:6 geschlagen geben.

Nach der regulären Spielzeit von 2 x 35 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Torschütze für den SVT gegen den dänischen Zweitdivisionär (3. Liga) war Marco Pajonk in der 26. Minute. Der Ausgleichstreffer fiel Mitte der zweiten Halbzeit. Beim Shoot-out patzten dann Kevin Benner und Keeper Matthies Meyer.

SV Todesfelde: Überzeugendes Defensivverhalten in zwei Partie

Obwohl seine Mannschaft im Turnierverlauf keinen Sieg verbuchen konnte, war Coach Sörensen nicht unzufrieden. Der SV Todesfelde, der ohne eine Testpartie im Gepäck angereist war und auf einige Stammkräfte verzichten musste, überzeugte beim 0:0 gegen Næstved IF und auch gegen den Nykøbing FC mit gutem Defensivverhalten und gefälligem Umschaltspiel.

Getrübt wurde der positive Gesamteindruck nur durch die 0:4 (0:2)-Klatsche gegen Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck. Sörensen: „Vier Gegentore in 70 Minuten sind natürlich etwas happig, aber Phönix war auch ein starker Gegner. Immerhin wissen wir jetzt genau, wo wir im Training bis zur Landespokal-Begegnung am 23. Juli bei Grün-Weiß Siebenbäumen anzusetzen haben.“

Mannschaftskapitän Luca Sixtus zieht es beruflich nach München

Mannschaftskapitän Luca Sixtus wird im taktischen Konzept des Übungsleiters übrigens nicht mehr allzu lange eine Rolle spielen. Der 28 Jahre alte Mittelfeldakteur, der seine journalistische Karriere als freier Mitarbeiter beim Hamburger Abendblatt in Norderstedt begann, hat einen Job in der Digitalredaktion des Fernsehsenders „Sky“ angenommen und verlässt den SV Todesfelde Richtung München.

Belt-Cup 2023 in Nykøbing, Ergebnisse: Hvidovre IF – SV Eichede 1:0, 1. FC Phönix Lübeck – HB Køge 2:1, VfB Lübeck – Nykøbing FC 2:0, Næstved IF – SV Todesfelde 0:0, Hvidovre IF – Nykøbing FC 0:1, 1. FC Phönix Lübeck – SV Todesfelde 4:0, SV Eichede – VfB Lübeck 1:1, HB Køge – Næstved IF 0:2; Spiel um Platz sieben: SV Eichede – HB Køge 0:1; Spiel um Platz fünf: Nykøbing FC – SV Todesfelde 6:4 (1:1) nach Elfmeterschießen; Spiel um Platz drei: Hvidovre IF – Næstved IF 3:0; Finale: VfB Lübeck – 1. FC Phönix Lübeck 4:2.