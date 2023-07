Eintracht Norderstedt testet in Tangstedt gegen die U 23 von Hansa Rostock

Innenverteidiger Yannik Nuxoll (25, Eintracht Norderstedt) arbeitet nach seinem Kreuzbandriss am Comeback, ist aber noch ein gutes Stück von der Rückkehr ins Regionalliga-Team entfernt.

Frank Best

Frank Best

Eintracht Norderstedt Testspiel in Tangstedt gegen die U 23 von Hansa Rostock

Norderstedt. Knapp eine Woche lang hatten die Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt Zeit, um in den Trainingseinheiten die in den Freundschaftsspielen gegen den SV Curslack-Neuengamme (4:4) und beim Rotenburger SV (1:2) ersichtlichen Defizite anzusprechen und aufzuarbeiten.

Ob und wie gut dies dem mit zwölf Neuzugängen bestückten Kader gelungen ist, wird sich in den Tests gegen die U-23-Mannschaft von Hansa Rostock (Sonnabend, 14 Uhr, Kleines Alsterstadion in Tangstedt) und beim schleswig-holsteinischen Oberliga-Club Eckernförder SV (Sonntag, 14 Uhr) zeigen.

Eintracht Norderstedt: Bis auf zwei Spieler ist der komplete Kader fit

Erfreulich: Bis auf die beiden Defensivakteure André Wallenborn (Muskelbündelriss in der Wade) und Yannik Nuxoll (Reha nach Kreuzbandriss) sind alle Akteure fit. „Wir gehen die Aufgabe guten Mutes an, werden uns mit Sicherheit steigern und fleißig durchwechseln“, sagte Coach Olufemi Smith.

Im vergangenen Jahr gab es schon einmal ein Duell mit den mittlerweile in die Regionalliga Nordost aufgestiegenen Rostockern, ebenfalls in Tangstedt. Damals setzte sich die Eintracht deutlich mit 7:0 durch. Ein solches Resultat ist diesmal eher unwahrscheinlich, da das Hansa-Team in der Vorbereitung schon einen Schritt weiter ist und zuletzt mit einem 1:1 gegen den TSV Havelse aufhorchen ließ.

Am Sonntag düsen die Norderstedter dann an die Ostsee: Anstoß auf dem Rasenplatz Bystedtredder in Eckernförde ist um 14 Uhr.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.