Fußball: Norderstedter Derby in Runde eins des Hamburger Lotto-Pokals

Bezirksligist Glashütter SV hat in der ersten Runde am Wochenende 21. bis 23. Juli Regionalliga-Club Eintracht Norderstedt zu Gast.

Frank Best

Frank Best

Norderstedt. Dominik Voigt (TuS Berne) und Katja Heppner (Schiedsrichterin des SC Hamm 02) haben bei der Auslosung der ersten Runde im Hamburger Lotto-Pokal ein feines Händchen bewiesen: Am Wochenende 21. bis 23. Juli hat Bezirksligist Glashütter SV Regionalliga-Club Eintracht Norderstedt zu Gast. Es kommt also wie so oft im Cupwettbewerb zum Duell David gegen Goliath.

GSV-Chef Bodo Wittmann ist begeistert. „Vielen Dank an den HFV. Das Derby ist eine interessante Konstellation und nach acht Wochen Pause das erste Match auf unserem Rasenplatz an der Poppenbütteler Straße. Den Zuschauern bietet sich die Gelegenheit, unsere Anlage sowie den Glashütter SV kennenzulernen – und ein schönes Fußballspiel zu sehen. Wir hoffen auf eine gute Kulisse.“

Beide Vereine freuen sich auf das reizvolle Stadtderby

Über die Erfolgsaussichten des von André Menzel trainierten GSV-Teams macht sich der Vereinsvorsitzende keine Illusionen. „Wir sind der Underdog, unser Gegner ist der Primus in Hamburg. Ich glaube nicht, dass wir der Eintracht ein Bein stellen können, da bin ich Realist.“

Beide Mannschaften vollziehen in dieser Saison einen großen Umbruch und befinden sich zurzeit noch in der Findungsphase. Der Glashütter SV hat seinen Kader verjüngt, mehrere Spieler aus der A-Junioren-Oberligatruppe in den Erwachsenenbereich hochgezogen. Eintracht Norderstedt steht aktuell vor der Aufgabe, zwölf Neuzugänge zu integrieren. 15 Kicker, darunter einige Stützen des Teams, haben den Verein verlassen.

Trainer Olufemi Smith freut sich auf das Duell mit dem GSV – und erwartet einen Sieg. „Das Los ist für beide Vereine cool. Wir nehmen die Favoritenrolle an.“

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Partien in der ersten Runde des Hamburger Lotto-Pokals mit Clubs aus der Region: Hamburg Hurricanes (Kreisliga 6) – TuRa Harksheide (Oberliga Hamburg), Nordlichter im NSV (Kreisklasse 2) – Lemsahler SV (Kreisliga 2), SV Friedrichsgabe (Kreisklasse 2) – HFC Falke (Bezirksliga West),SC Ellerau (Kreisliga 1) – TSV Seestermühe (Kreisklasse 1).