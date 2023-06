Fußball-Oberliga Hamburg: TuRa Harksheide startet mit einem Heimspiel

Am 30. Juli hat das TuRa-Team den FC Union Tornesch zu Gast. Eine Woche später wartet auswärts eine extrem schwierige Aufgabe.

Frank Best

Frank Best

Fußball-Oberliga Hamburg TuRa Harksheide startet mit Heimspiel in die Punktrunde

Norderstedt. Der Hamburger Fußball-Verband hat den Spielplan für die Oberliga-Saison 2023/2024 veröffentlicht. Das Eröffnungsmatch bestreiten am Freitag, 28. Juli, um 19 Uhr die TuS Dassendorf und der WTSV Concordia. Eine Woche zuvor findet die erste Runde im Lotto-Pokal statt, die am Montag in den Räumen des HFV ausgelost wird.

TuRa Harksheide startet mit einem Heimspiel in die Punktrunde: Die Mannschaft von Trainer Jörg Schwarzer hat am Sonntag, 30. Juli, um 15 Uhr Union Tornesch zu Gast.

Fußball-Oberliga: Am 6. August geht’s zu Hause gegen FC Alsterbrüder

Am Sonntag, 6. August, muss der Tabellenelfte der Vorsaison um 15 Uhr beim amtierenden Staffelmeister TSV Sasel antreten. Am Freitag, 11. August, kommt um 19.30 Uhr Aufsteiger FC Alsterbrüder in den collatz+schwartz-Sportpark.

An diesem Sonnabend bestreiten die Harksheider das Eröffnungsspiel beim Hanse-Merkur-Cup der Kaltenkirchener Turnerschaft. Gegner im Marschwegstadion ist um 14 Uhr Landesligist SV Todesfelde II.

Turnierausrichter KT kickt um 16 Uhr in der Parallelstaffel gegen Altona 93 sowie am Sonntag um 16 Uhr gegen die SV Halstenbek Rellingen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.