Wimbledon: Kaltenkirchener gewinnt erstes Spiel bei Grand-Slam-Turnier

Tennis-Profi Altug Celikbilek (26) vom TC an der Schirnau tritt zum dritten Mal in seiner Karriere beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon an.

Kaltenkirchen/London. Im Londoner Stadtteil Roehampton werden auf einer großflächigen Rasenanlage mit riesigen Feldern für Cricketspieler auch in diesem Jahr die von Wimbledon ausgelagerten Qualifikationsrunden der 136. All England Championships ausgetragen. Das bedeutendste Grand-Slam- Tennisturnier des Jahres findet vom 3. bis 16. Juli auf der Hauptanlage statt.

Gemeldet hat wie in den beiden Jahren zuvor auch der türkische Tennis-Profi Altug Celikbilek (26), der im Mannschafts-Spielbetrieb für den TC an der Schirnau aus Kaltenkirchen aufschlägt. Und was nicht unbedingt zu erwarten war, ist eingetreten: Der 208. der ATP-Weltrangliste hat es verstanden, die erste Qualifikationsrunde-Runde beim bedeutendsten Grand-Slam-Turnier zu überstehen

Grand Slam: Wimbledon-Qualifikation findet in Roehampton statt

Gleich zum Auftakt des mit einer Rekordsumme von umgerechnet 52,3 Millionen Euro dotierten Tennis-Highlights (der Sieger kassiert 2,75 Millionen Euro Preisgeld) setzte sich Celikbilek in drei Sätzen gegen den Tschechen Dakibor Svrcina (20) mit 6:0, 5:7, 6:2 durch.

Nach souverän gewonnenem ersten Durchgang geriet der in Hamburg wohnende Hartplatz-Spezialist etwas in Schwimmen. Im dritten Satz lief gegen seinen kurioserweise auf demselben Platz in der ATP-Rangliste aufgeführten Rivalen wieder nach Wunsch, der Einzug in die zweite Runde war damit perfekt.

In Runde zwei wartet der Japaner Yosuke Watanuki

Dort trifft Celikbilek am Mittwoch von 12 Uhr an auf einen Asiaten. Yosuke Watanuki, 115. im ATP-Ranking, stellt eine schwierige Aufgabe dar. Der Japaner kam durch ein 7:6, 7:6 gegen den Südkoreaner Hong Seong-chan weiter.

Ob Altug Celikbilek die dritte Runde erreicht, hängt davon ab, ob er seine Fehlerquote niedrig halten und Watanuki sein druckvolles Spiel von der Grundlinie aufzwängen kann.

2021 war der von Schirnaus Sportwart Björn Kroll gemanagte Rechtshänder in der zweiten Runde an der heutigen Nummer 42 der Weltrangliste, dem Niederländer Botic van De Zandschulp, gescheitert. Im vergangenen Jahr war in Runde eins gegen den Spanier Vilella Martinez Endstation. Für das Erreichen des Hauptfeldes würde Celikbilek 64.000 Euro einstreichen.