Eintracht Norderstedt: Regionalligist holt Innenverteidiger aus Potsdam

Saibo Ibraimo (22) präsentiert das Trikot von Eintracht Norderstedt, in dem er in der Saison 2023/2024 auflaufen wird.

Norderstedt. Und noch ein Neuzugang für Eintracht Norderstedt: Nach der Verpflichtung der beiden Hochkaräter Maximilian Frahm und Noah Awuku (beide Holstein Kiel II) ist der Fußball-Regionalligist ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt tätig geworden.

Saibo Ibraimo wird in der kommenden Saison die Defensive der Eintracht verstärken. Der gerade 22 Jahre alt gewordene Innenverteidiger kommt vom SV Babelsberg 03 aus der Regionalliga Nordost zurück nach Hamburg.

Eintracht Norderstedt: Der Neuzugang passt perfekt ins Konzept

In der Hansestadt machte er in der Jugend des SV Nettelnburg/Allermöhe seine ersten Schritte und durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV, ehe er nach einem Jahr in der U 21 weiter zu Phönix Lübeck und erneut ein Jahr später nach Potsdam wechselte.

„Auch dieser Transfer passt zu unserem Weg, auf junge, talentierte und entwicklungsfähige Spieler zu setzen“, sagte Trainer Olufemi Smith, der sich auf seinen neuen Innenverteidiger sehr freut.

Saibo Ibraimo hat für ein Jahr unterschrieben

Saibo Ibraimo hat an der Ochsenzoller Straße zunächst für ein Jahr unterschrieben und schickte anschließend gleich einen Gruß an die Norderstedter Zuschauer.

„Liebe Eintracht-Fans, ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und bedanke mich gleichzeitig bei allen Beteiligten für diese tolle Möglichkeit. Ich werde mein Bestes geben, um eine erfolgreiche Saison zu spielen und mit der Mannschaft alle gesetzten Ziele zu erreichen.“