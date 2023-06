Amputierten-Fußball: Die große Kunst, mit nur einem Bein zu kicken

Der Hamburger SV spielt als Teil der SG Nord-Ost in der Amputierten-Fußball-Bundesliga. Doch wie funktioniert diese Sportart?

Norderstedt. Die Deutsche Amputierten-Fußball-Bundesliga hat auf der Paul-Hauenschild-Anlage des Hamburger SV Station gemacht. Ausgetragen wurden der 3. und 4. Spieltag der Punktrunde 2023.

Der Spielbetrieb geht nunmehr in die dritte Saison. Amtierender Nationaler Champion ist Fortuna Düsseldorf. 2021 wurde die Bundesliga von der DFB-Stiftung Sepp Herberger und der gemeinnützigen Organisation „Anpfiff ins Leben“ gegründet.

Amputierten-Fußball: Die Bundesliga gibt’s seit 2021

Neben der Truppe aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gehören mit dem 1. FSV Mainz 05, Anpfiff Hoffenheim sowie der SG Nord-Ost (diese Spielgemeinschaft wird vom Hamburger SV, Tennis Borussia Berlin sowie den Sportfreunde Braunschweig gebildet) drei weitere Mannschaften zur Beletage des Amputierten-Fußballs. Der HSV kann zurzeit aus Mangel an Aktiven noch kein eigenes Team stellen.

Die Regeln beim Amputierten-Fußball, den es in Deutschland seit 2008 gibt, sind relativ einfach: Gespielt wird ohne Arm- oder Beinprothesen. Feldspieler müssen eine Beinamputation bzw. Beinverkürzung nachweisen. Sie bewegen sich mit zwei Gehhilfen fort.

Eine Mannschaft besteht aus vier Feldspielern und einem Keeper

Der Ball darf auf keinen Fall mit dem Beinstumpf oder aber dem verkürzten Bein gespielt werden. Die Torhüter sind entweder armamputiert oder haben einen verkürzten Arm.

Es wird ohne Abseitsregel gekickt, das Ballspielen mit der Gehhilfe ist nicht erlaubt. Die Dauer einer Partie beträgt 2 x 20 Minuten, das Kleinfeld hat eine Größe von 40 x 20 Metern. Ein Team besteht aus vier Feldspielern sowie einem Schlussmann.

Schultern, Nacken und Hände werden besonders belastet

Auf dem Programm der aktuellen Bundesliga-Saison stehen vier Doppelspieltage. Friedrich Stender ist Trainer der SG Nord-Ost und weiß, wie herausfordernd diese Sportart ist. „Der Kraftaufwand, den die Jungen betreiben, ist entscheidend. Die Hauptbelastung tragen die Schultern, der Nacken und die Hände. Im Fuß merkt man es auch. Es ist halt ein großer Unterschied, ob man mit einem oder zwei Beinen übers Feld läuft.“

Die Spielgemeinschaft trainiert immer an den Wochenenden, abwechselnd in Norderstedt und in Berlin.

SG Nord-Ost schlägt Deutschen Meister Fortuna Düsseldorf

Mit den Leistungen seiner Mannschaft auf der Paul-Hauenschild-Anlage des Hamburger SV war der Coach zufrieden. Zunächst setzte sich die SG Nord-Ost mit 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf durch. Anschließend gab’s ein 3:3-Unentschieden gegen Anpfiff Hoffenheim. Einen Tag später gingen die beiden Partien gegen den 1. FSV Mainz 05 (0:1) und Fortuna Düsseldorf (0:4) verloren.

HSV-Spieler Simon Dornblüth (r.), Kapitän der SG Nord-­Ost, die aus dem Hamburger SV, Tennis Borussia Berlin und den Sportfreunden Braunschweig besteht, im Match gegen Fortuna Düsseldorf.

„Die Schwierigkeit für uns besteht darin die Balance zu halten und die richtige Stellung zu finden, um einen Schuss abgeben zu können“, erklärt Marco Reinecke (45) von der SG Nord-Ost. Ihm musste das linke Bein wegen einer Knochenkrebserkrankung im Alter von vier Jahren amputiert werden.

„Das ist mehr als nur ein Hobby. Es gehört zu meinem Leben dazu“

Seinem Mannschaftskollegen Hamed Sagar (29) wurde der linke Unterschenkel 2019 abgenommen. „Amputierten-Fußball hat für mich eine große Bedeutung. Das ist mehr als nur ein Hobby. Es gehört zu meinem Leben dazu“, sagt er.

In puncto Professionalität ist die Bundesliga schon sehr weit. Alle Partien werden per Livestream mit Kommentar übertragen. Vor Ort sorgen Field-Interviews vor und nach dem Match für eine lockere Atmosphäre.

Amputierten-Fußball: HSV-Präsident Marcell Jansen ist begeistert

Neben Kiez-Größe und Unternehmer Karl Heinz „Kalle“ Schwennsen ließ es sich auch HSV-Präsident Marcell Jansen nicht nehmen, bei den Heimpartien der SG Nord-Ost vorbeizuschauen.

„Wenn der Hamburger SV auch in dieser Sportart eine Rolle spielen kann, dann machen wir das sehr gerne. Wir vom Präsidium sind sehr dankbar und stolz für das, was hier passiert. Mit den Verantwortlichen befinden wir uns im Austausch. Wir wollen die ganze Sache jetzt erst einmal ein wenig pushen und sehen uns dann an, wie die Entwicklung ist.“

Eingebettet war der dritte Spieltag der Bundesliga in die 33. Westkurvenmeisterschaft der HSV-Fans, die zeitgleich auf der Anlage stattfand. Von vielen wurde dies als sehr positives Signal aufgenommen, um den Amputierten-Fußball weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.