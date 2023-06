25. Norderstedter Stadtlauf: Yosief Ermiyas aus Eritrea triumphiert

Norderstedt. Das Wetter zeigte sich zum Jubiläum von seiner besten Seite: Nicht zu warm und nicht zu kalt, mit einer frischen Brise, damit niemand überhitz – tolle Rahmenbedingungen beim 25. Norderstedter Stadtlauf also. Zumal es in diesem Jahr mit knapp 800 Teilnehmern auch etwas zu feiern gab.

Der Stadtlauf hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Einst am Herold-Center gestartet, gab’s schon bald den Standortwechsel zum Arriba-Erlebnisbad. Nach dem Absprung des Sponsors folgte der Umzug ins und rund ums Waldstadion des SV Fried­richsgabe, der das Event einst aus der Taufe gehoben hat.

Norderstedter Stadtlauf: Anstiege und scharfe Kurven

„Wegen der Anstiege und scharfen Kurven ist das keine schnelle Strecke“, urteilte Alexander Schilling von der Bramstedter TS, der Zweitplatzierte über 10 Kilometer. „Nach der Waldpassage muss man eine 90-Grad-Kurve laufen, und dann geht es auf Schotter weiter. Von einer Kilometerzeit von etwa 3:20 Minuten wurde ich auf rund vier Minuten abgebremst. Das kostet richtig Kraft“, so Schilling.

Während das Gros der Läuferinnen und Läufer die abwechslungsreiche Strecke lobte, hatte die schnellste Frau über 5 Kilometer so ihre Schwierigkeiten mit dem Geläuf.

Die schnellste Frau über 5 Kilometer startet im Schülerlauf

„Ich komme vom Triathlon. Und da laufen wir eigentlich nur auf der Straße. Das mag ich lieber als die vielen verschiedenen Untergründe beim Norderstedter Stadtlauf“, sagte Jacklyn Tiedtke.

Triathletin Jacklyn Tiedtke (SG Wasserraten Norderstedt), die Gewinnerin des Schüler-Laufs, war mit Abstand die schnellste Frau über 5 Kilometer.

Foto: Thomas Maibom

Kuriosität am Rande: In der offiziellen Laufwertung wird Katja Liebler von der LG Alsternord als Siegerin geführt. Auf der Strecke war die 17 Jahre alte Tiedtke von den TriKids der SG Wasserratten Norderstedt zwar zweieinhalb Minuten schneller, sie gewann aber „nur“ den zeitgleich mit dem 5-Kilometer-Rennen gestarteten Schüler-Lauf.

Yosief Ermiyas hat im Ziel 63 Sekunden Vorsprung

Über 10 Kilometer versuchte Yosief Ermiyas die Urteile über die langsame Laufstrecke Lügen zu strafen. Nach 15:08 Minuten hatte der Eritreer die erste Rennhälfte absolviert, es roch nach einer Bestzeit. Doch dann musste der spätere Sieger dem Kurs und seinem hohen Tempo Tribut zollen; Ermiyas kam nach 33:36 Minuten ins Ziel hatte somit 63 Sekunden Vorsprung auf Alexander Schilling.

10-Kilometer-Siegerin Julia Fahlke freute sich sehr über ihren Erfolg. „Das war quasi ein Heimsieg“, sagte sie nach ihrem 44:37 Minuten langen Lauf. Fahlke arbeitet bei Hauptsponsor Zippel’s Läuferwelt in Kiel, der in Norderstedt eine Filiale hat.

Start des 10-Kilometer-Rennens wird um 50 Minuten vorverlegt

Von den Aktiven positiv zur Kenntnis genommen wurde die Tatsache, dass die Organisatoren den Start des 10-Kilometer-Rennens wegen der zu erwartenden hohen Temperaturen vorverlegt hatten. Statt um 10.40 Uhr wie im Vorjahr ging es diesmal 50 Minuten früher los.

Sylvia Schock hielt als Organisatorin die Fäden der Veranstaltung in der Hand und musste bei der Streckenabsperrung kurzfristig improvisieren.

Foto: Thomas Maibom

„Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir damit zu dicht am 5-Kilometer-Lauf dran sind“, sagte Organisatorin Sylvia Schock. Hätten sich die langsamen Läufer des ersten Rennens unter die schnelleren Aktiven des zweiten Laufs gemischt, wären Probleme mit der Zeitmessung programmiert gewesen. So aber ging alles gut. Wie größtenteils auch alles andere im Vorfeld der Veranstaltung.

Kurzfristiges Problem mit Straßenabsperrungen

„Wir hatten genügend Helfer und sind auf eine schwarze Null zugesteuert“, sagte Schock. Doch dann kam das Problem mit den Absperrungen. „Die Firma, die das bisher für uns erledigte, hat kurzfristig abgesagt. Und finde auf die Schnelle mal jemanden, der genügend Absperrgitter und Parkverbotszeichen hat, um die ganze Strecke zu sichern.“

Glück im Unglück: Über den Bekannten eines Bekannten fand Schock dann doch noch eine Firma, die alles ordnungsgemäß erledigte und so die Jubiläumsveranstaltung gelingen ließ. Zu der kamen allerdings nur 676 Sportlerinnen und Sportler sowie der große Pulk der Jüngsten, die ohne Zeitmessung beim Waldi-Kinderlauf mitmachten – insgesamt waren dies deutlich weniger Teilnehmer als bei den regionalen Konkurrenten, dem Kaltenkirchener Stadtlauf und „HU läuft“.

Oberbürgermeisterin hofft für 2024 auf vierstellige Teilnehmerzahl

„Ich freue mich über jede Läuferin und jeden Läufer, der mitgemacht hat. Und wer weiß, vielleicht wird 2024 ja die 1000er-Marke geknackt“, sagte Norderstedts Oberbürgermeistern Elke Christina Roeder, die den Startschuss gab und mit ihrer Aussage auf einer Linie mit dem SV Friedrichsgabe lag.

Helfer der ersten Stunde: Ingrid von Lueder, Hajo Lahrsen und Beate Scharbert (v. l.) ) überreichten diesmal im Zielbereich Medaillen.

Foto: Thomas Maibom

Was künftig für eine regere Beteiligung spricht, waren die wirklich schicken Medaillen, die die Finisher erhielten. „Die sind aus Totholz. Für die Stadtlauf-Auszeichnungen wurde kein einziger Baum gefällt“, sagte Sylvia Schock stolz. Ebenfalls neu war in diesem Jahr die Cupwertung Süd-Segeberg. Dafür wurden die Zeiten auf den 10-Kilometer-Strecken in Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und Norderstedt addiert.

Alexander Schilling und Manja Delfs gewinnen Cupwertung Süd-Segeberg

Bei den Männern siegte Alexander Schilling von der Bramstedter TS, der insgesamt 1:43:39 Stunden brauchte, bei den Frauen die Kaltenkirchenerin Manja Delfs, die 2:23:43 Stunden unterwegs war. Acht Männer und sechs Frauen kamen in die Wertung.

„Der Cup war ein Versuchsballon. Wir hatten dafür kaum Werbung gemacht. Aber wir wurden von der Supermarkt-Kette famila mit Gutscheinen unterstützt“, sagte Organisator Jürgen Drümmer.

Nun müsse darüber nachgedacht werden, ob und wie man das Format im kommenden Jahr besser ins Licht der Öffentlichkeit rücken kann.

Start zum 5-Kilometer-Lauf, der mit 373 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der beliebteste Wettbewerb beim 25. Norderstedter Stadtlauf war.

Foto: Thomas Maibom

25. Norderstedter Stadtlauf: Die Ergebnisse

10.000 Meter

Männer: 1. Yosief Ermiyas (ohne Verein) 33:36 Minuten, 2. Alexander Schilling (Bramstedter TS) 34:39, 3. Mirco Carstens (Bramstedter TS) 35:25; Frauen: 1. Julia Fahlke (Zippel’s Läuferwelt Kiel) 44:37, 2. Ute Krause (SC Itzehoe) 45:54, 3. Tina Gailus (o. V.) 46:56.

Altersklassensieger, Männer: Yosief Ermiyas (o. V.) 33:36 Minuten; männliche Jugend U 18: Jean Maubry (o. V.) 41:58; M 35: Alexander Schilling (Bramstedter TS) 34:39; M 40: Sergej Brum (o. V.) 37:16;

M 45: Nils Friedrichsen (SG Wasserratten Norderstedt) 43:07; M 50: Volker Schmitz (LG Elmshorn) 38:55;

M 55: Hendrik Polert (TuRa Harksheide) 46:31; M 60: Thomas Schulz (B19b) 47:56; M 65: Axel Eichhorn (Sylter Kobel) 37:11; M 70: Manfred Laske (o. V.) 53:46; M 75: Hans-Jürgen Altroggen (BSG Jungheinrich) 57:51; Frauen: Keine Angabe 55:53; weibliche Jugend U 18: Trinity-Faye Jewan (o. V.) 48:17; weibliche Jugend U 20: Janne Kulle (Rennmäuse) 1:03,05 Stunden; W 30: Laura Harder (TuS Holstein Quickborn) 51:16; W 35: Tina Gailus (o. V.) 46:56; W 40: 1. Julia Fahlke (Zippel’s Läuferwelt Kiel) 44:37; W 45: 1. Manja Delfs (Kaltenkirchen) 47:23; W 50: Petra Timmermann (Stadtpark Runners) 54:07; W 55: Ute Krause (SC Itzehoe) 45:54; W 60: Rita Bartzik (Team Smilie SVHU) 1:04,48 Stunden; W 65: Anke Kohn (Erdinger Active Team) 1:02,17; W 75: Monika Lühr (SV Friedrichsgabe) 1:17,56.

5000 Meter

Männer: 1. Christian Hiller (TH Eilbeck) 15:54 Minuten, 2. Jannis Kellermann (TH Eilbeck) 17:07. 3. Farhan Mohammad (Spiridon Bad Oldesloe) 17:21; Frauen: 1. Katja Liebler (LG Alsternord) 22:36, 2. Kerstin Moeller (o. V.) 23:07, 3. Anne Rademann (BBZ Norderstedt) 23:33.

Altersklassensieger, Männer: Farhan Mohammad (Spiridon Bad Oldesloe) 17:21; männliche Jugend U 20: Adam Rößl (o. V.) 17:34; M 30: Florian Thieben (TH Eilbeck) 17:27; M 35: Christian Hiller (TH Eilbeck (15:54); M 40: Jannis Kellermann (TH Eilbeck (17:07); M 45: Jan Krieger (TH Eilbeck) 17:42; M 50: Frank Schramm (o. V.) 17:53; M 55: Torsten Ehlers (o. V.) 22:07; M 60: Christian Hartung (o. V.) 24:49; M 65: Thomas Timm (o. V.) 24:02; M 70: Norbert Weiss (o. V.) 31:49; M 75: Frank Sonntag (Team Smilie SVHU) 31:32; M 80: Hartmut Rothfritz (o. V.) 39:33; Frauen: Mariam Kraus (o. V.) 24:52; W 30: Mandy Riesel (MA-Cleaning-Team) 30:06; W 35: Kerstin Moeller (o. V.) 23:07; W 40: Manuela Kliefoth (#norderstedtläuft) 28:28; W 45: Kristina Wiese (o. V.) 26:03; W 50: Katja Liebler (LG Alsternord) 22:36; W 55: Kirsten Bauer

(o. V.) 27:19; W 60: Maike Hellenkamp (BBZ Norderstedt) 25:45; W 65: Elisabeth Hartojo (o. V.) 32:49;

W 70: Ingeborg Thoma (LG Alsternord) 31:59.

5-Kilometer-Schülerlauf

Jungen: 1. Ryan Helmvoigt (U 18/SG Wasserratten Norderstedt) 17:57, 2. Gianluca Lombardino (U 14/Stä­dtisches Gymnasium Bad Segeberg) 19:19, 3. Salo Libuda (U 12/Städtisches Gymnasium Bad Segeberg) 19:51; Mädchen: 1. Jacklyn Tiedtke (U 18/Trikids

SG Wasserratten Norderstedt) 20:05, 2. Mara Kool

(U 12/ o. V.) 22:16, 3. Zoe Jansen (U 12/Städtisches Gymnasium Bad Segeberg) 22:17.

5-Kilometer-Firmenlauf

1. Elektro Hilbricht GmbH (Kevin Katsmann, Paul Störmer, Maik Hermann, Lars Hoffmann, Mario Hilbricht) 23:49 Minuten.

5 Kilometer Walking/Nordic Walking

Männer: 1. André Riedel (M 55/Stadtpark Runners) 26:55 Minuten, 2. Michael Albrecht (M 60/#norderstedtläuft) 37:15, 3. Maik Reiser (M 55/o. V.)37:38); Frauen: 1. Gabriele Schiewe (W 65/o. V.) 41:28, 2. Birgut Gothknecht (W 60/Saigon Express) 42:57, 3. Linh Nguyen (W 30/Saigon Express) 42:58.

2,9-Kilometer-Schnupperlauf

Jungen: 1. Jan Saeed (U 14/o. V.) 12:04, 2. Niklas Ochel (U 10/o. V.) 12:14, 3. Eduardo Olivieri (U 12/Norderstedter SV) 12:19; Mädchen: 1. Mara Lauterbach (U 10/o. V.) 12:10, 2. Greata Jankowski (U 10/

SG Wasserratten Norderstedt) 12:59, 3. Joline Stiebe (U 10/SG Wasserratten Norderstedt) 13:02.