Fußballfrauen des Hamburger SV stehen mit einem Bein in der 2. Bundesliga

Norderstedt. Nach dem 3:0 (1:0) gegen den FC Viktoria Berlin, dem so wichtigen Erfolg des Hamburger SV im Relegations-Hinspiel um den Aufstieg in die 2. Frauenfußball-Bundesliga, war Carla Morich die gefragteste Person auf dem Platz.

Erst bestürmten zahlreiche Kinder Morich mit Autogrammwünschen. Danach nahm Nachwuchsleiter Horst Hrubesch sie in den Arm und gab ihr sofort Tipps fürs Rückspiel.

Hamburger SV: Standing Ovations für Carla Morich

Das größte Lob war Morich schon bei ihrer Auswechslung in der 80. Minute zuteilgeworden. „Was für eine Partie“, lobte der Stadionsprecher – und im mit 1800 Zuschauern ausverkauften Sportpark Eimsbüttel an der Hagenbeckstraße gab’s Standing Ovations.

Carla Morich war fraglos die überragende Spielerin der Partie. Den berechtigten Strafstoß zum 1:0 durch Larissa Mühlhaus (43.) holte sie durch ihre Schnelligkeit heraus. Die Berlinerin Marlies Sänger konnte ihren starken Antritt nur durch ein Foul stoppen. Beim 2:0, einem überragenden Konter über das ganze Feld, chippte Morich den Ball perfekt in den Lauf von Torschützin Lisa Baum (76.).

Starke Technik und tolles Spielverständnis

Zuvor und zwischendurch stellte das wieselflinke Leichtgewicht die Berliner Verteidigerinnen mit starker Technik, tollem Spielverständnis und hoher Einsatzbereitschaft vor schwierige Aufgaben. Morich ließ sich oft von ihrer Neunerposition fallen, um dann blitzschnell aus der Tiefe zu starten. Richtig in den Griff bekamen die über weite Strecken kampfstarken, aber spielerisch unterlegenen Berlinerinnen sie nie.

„Ich kenne Carla schon, seit sie ein kleines Mädchen ist. Damals habe ich sie am Stützpunkt Pinneberg trainiert. Diese Energie steckte schon immer in ihr. Nun hat sie, sicher auch unterstützt durch ihren Auslandsaufenthalt in den USA, Wege gefunden, ihre gesamte Energie positiv auf den Platz zu bringen. Sie ist eine außergewöhnliche Spielerin“, lobte HSV-Trainer Lewe Timm.

HSV-Spielerinnen haben schon beim Aufwärmen Gänsehaut

Die Matchwinnerin selbst, die das 3:0 durch einen Abstauber von Irma Schittek (90.+2) nach ihrer Auswechslung von der Bank aus bejubelte, bedankte sich im Interview nach dem Match bei den HSV-Fans. „Das war etwas ganz Besonderes für uns alle. Wir hatten schon beim Aufwärmen Gänsehaut“, sagte Carla Morich.

Eben jenen Anhängern versprach sie Zweitliga-Frauenfußball in der Saison 2023/2024. „Wir brauchen am kommenden Sonntag im Rückspiel in Berlin noch einmal über 100 Prozent. Aber wir werden in diesem Jahr den Aufstieg schaffen“, sagte Morich.

Hamburger SV: Fehlerfreie Abwehr ist der Erfolgsgarant

Coach Timm warnte sein Team derweil davor, sich allzu sicher zu fühlen. „Es ist erst Halbzeit“, sagte er. Timm hob die starke Defensivleistung des gesamten Teams hervor, das 90 Minuten lang nahezu perfekt verteidigt hatte.

„Die Mannschaft ist reifer geworden. Sie hat erkannt, wann sie ihre Spielstärke einsetzen kann – und wann sie den Ball über das Tribünendach hauen muss. So gut wollen wir in Berlin in der Abwehr noch einmal auftreten. Dann werden wir auf jeden Fall erfolgreich sein.“