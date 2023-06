Todesfelde. Das Geheimnis ist gelüftet. Fußball-Oberligist SV Todesfelde hat seinen Trainer für die nächste Saison gefunden. Und es ist ein Mann, auf den die Szene im Kreis Segeberg vielleicht nicht sofort gekommen wäre: Björn Sörensen. Der 37-Jährige war zuletzt sieben Jahre für den TSV Bordesholm tätig, erst von 2016 bis 2022 als Chefcoach, dann als Sportlicher Leiter. In der abgelaufenen Spielzeit belegte der Club aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde Platz zehn in der Flens-Oberliga.

Todesfelde wurde Dritter, verpasste also die Qualifikation für die Playoffs zur Regionalliga Nord – anders als Meister Kilia Kiel, der kürzlich auch den Aufstieg perfekt machte. Für Sven Tramm war die vergangene Saison beim SVT seine letzte in Verantwortung an der Seitenlinie, er bleibt aber im Verein – und wird Sportlicher Leiter, also analog zu dem, was sein Nachfolger in den letzten Monaten machte.

Fußball: Es ist offiziell – SV Todesfelde hat einen neuen Cheftrainer

Die Neuverpflichtung ist zugleich die erste Vollzugsmeldung des vor einem Monat gegründeten „Tofe-Zirkels“, eines Entscheidungsgremiums, das in der Fußballabteilung die Weichen stellt. Tramm ist hier genauso Mitglied wie sein früherer Assistent Bastian Holdorf, Sportchef Jens Martens, Stefan Komm für U23 und dritte Herren, André Friedrichs als Koordinator für Ausbildung und Torhüter – sowie je ein Vertreter von Vorstand und Förderverein.

„Schon mit der ersten Entscheidung des Tofe-Zirkels, nämlich der Trainerfindung, haben wir bewiesen, dass der Weg diesen zu gründen, genau der richtige war. Das neue Trainerteam zeigt sofort, dass sie zu unserem Todesfelder Weg perfekt passen und den Tofe-Spirit mit uns leben werden“, sagt Clubchef Holger Böhm.

Björn Sörensen: „Die Leute hier leben und lieben ihren Verein“

Sörensen, der als Spieler das Trikot des Heider SV, Preetzer TSV und der FT Eider Büdelsdorf trug, spricht vom SVT als „geilen Verein“, weiß auch aus vielen direkten Duellen: „Die Leute hier leben und lieben ihren Verein. Dadurch und den absoluten Willen ist der Erfolg in den letzten Jahren gekommen. Ich habe richtig Lust darauf, mit den Jungs, dem Umfeld und den Fans hier viele erfolgreiche Jahre zu erleben und den Weg weiter, aber auch neu zu gestalten.“

Als Assistent bringt er Dirk Hellmann (40) mit. Der langjährige Hamburger Oberligastürmer war zuletzt von 2015 bis 2022 Trainer des HFC Falke. „Björn und ich kennen uns seit langer Zeit. Die gemeinsame Chance, beim SV Todesfelde den weiteren Weg zu gestalten, reizt mich und uns sehr. Nach einem Jahr Pause als Trainer spüre ich das Kribbeln“, sagt er.

SV Todesfelde: Sven Tramm hat Nachfolger selbst mit ausgewählt

Sven Tramm sieht die ambitionierte Oberligamannschaft, die auch 2023/2024 zu den Kandidaten für die Regionalliga zählen wird, bei Sörensen und Hellmann gut aufgehoben. „Beide Trainer sind klasse Menschen, sie haben uns in den Gesprächen schnell von sich und ihrer Vorstellung für den Verein, die Mannschaft und die Fans überzeugt. Sie vertreten die Werte, die wir uns für die Mannschaft und den Gesamtverein wünschen.“

Und Teammanager Timo Gothmann betont: „Uns war wichtig, dass die Jungs menschlich und fachlich zu uns und zu unserem Konzept passen. Ein weiteres Kriterium war, dass sie Konstanz bei ihren bisherigen Stationen gezeigt haben. Unser Wunsch und Ziel ist, dass wir unsere Trainer langfristig an den Verein binden können.“