HT Norderstedt: Steigen die Oberliga-Handballerinnen im Fernduell auf?

Norderstedt. Spielen in der kommenden Saison drei Handball-Frauenmannschaften aus dem Kreis Segeberg in der 3. Liga? Der SV Henstedt-Ulzburg und die SG Todesfelde/Leezen sind schon drittklassig. Und nun klopft nun auch das Oberliga-Team des HT Norderstedt (2./19:7 Punkte) an das Tor zur dritthöchsten deutschen Spielklasse.

Die Ausgangslage ist ganz einfach: Holt die Crew von Trainer Robert Schulze im letzten Match einen Zähler mehr als der punktgleiche Tabellenführer Bredstedter TSV, ist der Aufstieg perfekt.

HT Norderstedt: Klarer Favorit gegen SG Hamburg-Nord

Die Norderstedterinnen sind klarer Favorit in ihrer Partie bei der SG Hamburg-Nord (7./5:21). Anpfiff in der Sporthalle am Tegelsbarg in Poppenbüttel ist um 17 Uhr. Bredstedt muss zeitgleich beim TSV Altenholz (4./15:11) ran.

Unabhängig vom Ausgang der beiden Begegnungen stehen den HTN-Frauen einige personelle Veränderungen bevor. Fest stehen die Abgänge von Kreisläuferin Lina Lange, der Außen Eyleen Berg und Madlin Rieboldt, der Torhüterinnen Sophia Krohn und Marieke Ende sowie der Rückraumspielerinnen Mareike Schulz und Lynn Rademann. Auch Physiotherapeutin Clarissa Schaps und Fitnesscoach Katharina Backenberg hören auf.

Für die neue Saison stehen sieben Abgänge vier Zugänge gegenüber

Als Neuzugänge stehen bislang Rechtsaußen Lara Haarbrücker (SV Henstedt-Ulzburg), Lea-Marie Knop (SG Todesfelde/Leezen) und Gesa Franke (TuS Esingen) fest. Aus der zweiten Mannschaft des HTN rückt zudem Kreisläuferin Nele Brauckhoff auf.

Trainer Robert Schulze: „Wir haben noch Bedarf auf der Linksaußenposition und suchen zudem eine Keeperin. In der kommenden Saison soll unser Kader 16 Spielerinnen umfassen.“

Die Hamburg-Liga-Männer des HT Norderstedt haben ihr letztes Punktspiel vor eigenem Publikum mit 32:25 (15:8) gegen die HSG Pinnau gewonnen und schließen die Saison mit 37:15 Zählern als Vizemeister hinter dem TSV Uetersen ab. Erfolgreichster Werfer war Felix Henka mit neun Toren (davon vier Siebenmeter).