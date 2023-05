Eintracht Norderstedts U-23-Team will Landesliga-Aufstieg perfekt machen

Benjamin Dreca (Eintracht Norderstedt II) ist in dieser Saison mit 18 Treffern der erfolgreichste Torschütze des U-23-Teams von der Ochsenzoller Straße.

Eintracht Norderstedt U-23-Team will Landesliga-Aufstieg perfekt machen

Norderstedt. Jannik Paulat (30) lacht herzhaft. „Für uns rechnen andere. Mein Team und ich haben uns voll auf das Training konzentriert“, sagt der Coach der Bezirksliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt II vor dem entscheidenden Heimspiel um den Aufstieg am letzten Spieltag gegen den Tabellenachten Grün-Weiss Eimsbüttel (Sonntag, 15 Uhr, Ochsenzoller Straße).

Paulats U-23-Team ist aktuell Zweiter der Nordstaffel. Das erklärt den Rechenbedarf. Einfach wäre es nur, wenn die Norderstedter ihre Partie gewinnen, während der einen Punkt vor den Garstedtern liegende Spitzenreiter USC Paloma II daheim gegen den SC Sperber (3.) höchstens ein Remis erreicht. Eintracht II wäre in diesem Fall Meister und hätte den Sprung in die Landesliga geschafft.

Eintracht Norderstedt: U 23 ist Zweiter in der Bezirksliga Nord

Bleibt Paulats Mannschaft Zweiter, ist sie von den Geschehnissen in den höheren Ligen abhängig. Steigt der FC St. Pauli II nicht aus der Regionalliga Nord ab und der Eimsbütteler TV gleichzeitig in die Regionalliga auf, dürfen zwei punktbeste Zweite aus den Bezirksligen in die Landesliga hochrücken.

Tritt nur einer der beiden Fälle ein, steigt der punktbeste Bezirksligist auf. Steigt St. Pauli II ab und der ETV scheitert in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord, hat sich das Thema erledigt.

Der beste Vizemeister wird per Punktequotient ermittelt

Zur Ermittlung des besten Vizemeisters wird der Punktequotient herangezogen. Bei einem Sieg über Grün-Weiss Eimsbüttel läge dieser für Eintracht Norderstedt II mit 65 Punkten aus 28 Partien bei 2,32 Zählern.

Nur der SC Vier- und Marschlande aus der Bezirksliga Ost könnte gleichziehen. Allerdings zählt dann der Torquotient – und in dieser Wertung liegt die Eintracht 13 Tore vor dem SCVM.

Ein Sieg am Sonntag garantiert also fast den Aufstieg. Paulat: „Für uns gilt: Wir müssen unser Spiel gewinnen.“ Stimmt. Nur gefeiert werden kann als Tabellenzweiter nach dem Abpfiff eben noch nicht...