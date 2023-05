Eintracht Norderstedt: Regionalliga-Fußballer wollen Sieg beim FC Teutonia

Norderstedt. Wohl noch nie war die Leistungsdichte in der Fußball-Regionalliga Nord so groß wie in diesem Jahr. So hat der Tabellensiebte Eintracht Norderstedt vor dem prestigeträchtigen Derby beim FC Teutonia 05 (Sonntag, 14 Uhr, Stadion Hoheluft) zwar 46 Zähler auf seinem Konto – kann rechnerisch aber trotzdem noch absteigen.

Demzufolge trat Trainer Olufemi Smith nach dem wichtigen 3:1-Erfolg gegen den SV Atlas Delmenhorst umgehend auf die Euphoriebremse. „Noch haben wir nichts erreicht , wir müssen uns voll auf die nächste Aufgabe konzentrieren und weiter punkten.“

Eintracht Norderstedt: Duell mit zweitbester Rückrundenmannschaft

Und das soll auswärts bei der zweitbesten Rückrundenmannschaft, dem FC Teutonia 05, gelingen. Die Crew aus Ottensen präsentierte sich zuletzt nicht in Bestform und zog beim auf Rang zehn abgestürzten SSV Jeddeloh überraschend mit 0:2 den Kürzeren.

Für Eintracht-Coach Smith war die jüngste Niederlage der Crew aus Ottensen allerdings nur ein Ausrutscher. „Teutonia ist mit einem starken Kader in die Saison gegangen und hat sich in der Winterpause noch einmal qualitativ verstärkt. Mittlerweile ist die Mannschaft zusammengewachsen, die guten Ergebnisse in den vergangenen Wochen verwundern mich nicht.“

„Wir werden alles investieren, alles reinhauen“

Von seinem Team, das zuletzt regelmäßig schwache erste Halbzeiten ablieferte und immer wieder Rückständen hinterherlaufen musste, erwartet der Coach, der in der abgelaufenen Woche anlässlich der Fußballlehrer-Ausbildung des DFB vier Tage lang in Istanbul weilte, von Beginn an höchste Konzentration.„Wir werden alles investieren, alles reinhauen. Und peilen einen Dreier an.“

Der zuletzt wegen einer Roten Karte aus dem Match beim TuS Blau-Weiß Lohne für eine Partie gesperrte Innenverteidiger Hamajak Bojadgian ist wieder spielberechtigt. Linksverteidiger Rico Bork (Fußprellung) kann höchstwahrscheinlich auflaufen, der an seinem Comeback arbeitende Mittelfeldakteur Jonas Behounek dagegen noch nicht.