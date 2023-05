Oberliga Hamburg: Pleiten für TuRa und HSV III am letzten Spieltag

Missglückter Abschluss der Oberliga-Saison. Wie TuRa-Trainer Jörg Schwarzer den elften Platz in Hamburgs höchster Klasse bewertet.

TuRa Harksheides Trainer Jörg Schwarzer ist mit dem Abschneiden seiner Mannschaft in der Oberliga Hamburg sehr zufrieden – daran änderte auch die 2:4-Niederlage im letzten Match der Serie 2022/2023 beim Absteiger TuS Osdorf nichts.

Oberliga Hamburg Pleiten für TuRa Harksheide und HSV III am letzten Spieltag

Norderstedt. Mit einer 2:4 (0:2)-Niederlage am letzten Spieltag beim TuS Osdorf hat TuRa Harksheide die Saison 2022/2023 in der Oberliga Hamburg abgeschlossen. Der Aufsteiger hatte den Klassenerhalt als Tabellenelfter allerdings schon vor dem Match sicher. Absteiger Hamburger SV III unterlag dem Eimsbütteler TV mit 0:4 (0:1).

TuRa-Trainer Jörg Schwarzer war nach der Partie dennoch angefressen: „Wir wollten drei Punkte einfahren. Bei uns hat aber im Defensivverhalten die letzte Konsequenz gefehlt. Am Ende haben wir das Ding ziemlich einfach abgeschenkt.“

Fußball-Oberliga: TuRa zeigt Schwächen im Defensivverhalten

Vor allem in der ersten Halbzeit blieben in Sachen Abwehrarbeit viele Wünsche offen. Osdorfs Robin Schmidt kam zweimal frei zum Kopfball und besorgte so die verdiente 2:0-Pausenführung für die Hausherren (32./38.).

Pascal Ehrenberg brachte TuRa nach dem Wechsel auf 1:2 heran (55.). Danach hatten die Gäste durch Leonard Mai (57.) und Yannick Fischer (63.) sogar den Ausgleichstreffer auf dem Fuß. Das nächste Tor machte aber Osdorf. Kevin Trapp schloss einen Konter mit dem 3:1 ab (76.).

„Wir können sehr stolz sein auf das, was wir geleistet haben“

TuRa konnte in der 90. Minute durch Daniel Meier erneut verkürzen, aber fast im Gegenzug stellte Gedion Owusu Wedemeyer die Weichen endgültig auf Heimsieg (90.+2.).

Jörg Schwarzer: „Wir können trotz der Abschlussniederlage sehr stolz sein auf das, was wir geleistet haben. Damit meine ich nicht nur unsere Mannschaft und das Funktionsteam, sondern auch die Personen die uns im Verein während der Saison begleitet haben.“

Unterstützung aus dem Umfeld hat dem Team sehr geholfen

Zum Kreis der Unterstützer gehören unter anderem auch die Frauenmannschaft sowie das zweite und dritte Herrenteam. „Sie alle haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir unser Ziel erreicht haben und mit 43 Punkten tatsächlich in dieser Oberliga Hamburg bleiben.“

In Sachen Kaderplanung für die kommende Saison verzeichnen die Harksheider bisher noch keinen Abgang. Lediglich hinter dem Verbleib von Torwart Abou Fofana und Mittelfeldspieler Yassin Ghasemi Conjani stehen noch zwei Fragezeichen.

Fußball-Oberliga: Harksheider holen zwei Spieler vom HSV III

Zwei Neuverpflichtungen sind bereits fix. Vom Oberliga-Absteiger Hamburger SV III kommen Linksverteidiger Christopher Rieder (27) und Torwart Niklas Grünitz (25). Für TuRa geht es nun in die Sommerpause. Trainingsbeginn ist am 26. Juni.

Der HSV III verabschiedet sich mit einer 0:4-Packung gegen den Eimsbütteler TV, der sich als Tabellendritter für die Regionalliga-Aufstiegsrunde qualifiziert hat, aus der Spielzeit. Das Team wird mit dem neuen Trainer Stefan Gehrke in der Serie 2023/2024 in der Landesliga spieen.

Die Tore für den ETV erzielten Can Yildiz (18.), Jephtah Asare (66.), Samuel Olayisoye (78.) und Niklas Bäre (89.).