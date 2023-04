Wo beim 33. Kaltenkirchener Stadtlauf die Straßen gesperrt sind

Der Kaltenkirchener Stadtlauf findet wie üblich am 1. Mai statt – im Bereich des Veranstaltungsorts gibt’s umfangreiche Straßensperrungen.

33. Stadtlauf Wo in Kaltenkirchen am 1. Mai die Straßen gesperrt sind

Kaltenkirchen. Am Montag, 1. Mai, sind beim 33. Kaltenkirchener Stadtlauf die nachfolgend aufgeführten Straßensperrungen und Halteverbote in der Zeit von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr erforderlich. Die Holstenstraße wird darüber hinaus zwischen 6 Uhr und 20 Uhr zwischen Brauerstraße und Am Rathausgarten gesperrt.

Für den Stadtlauf wird folgende Wegstrecke genutzt: Holstenstraße – Hüttmannstraße – Schützenstraße (L 80) – Wulfskamp – Steenkamp – Oersdorfer Weg (halbseitige Nutzung mit Gehweg) – Grenzweg – Schützenstraße (L 80) – Lakweg – Erlenweg – Langenkamp – Wiesendamm – Radensweg – Schmalfelder Straße (L 234) – Holstenstraße.

33. Kaltenkirchener Stadtlauf: Diverse Vollsperrungen

Folgende Absperrmaßnahmen sind nötig: Vollsperrung Schmalfelder Straße/Radensweg, Vollsperrung Friedenstraße/Hamburger Straße, Vollsperrung Brauerstraße/Parkplatz Penny, Vollsperrung Holstenstraße/ Bahnhofstraße Vollsperrung Kaltenkirchener Straße/Am Sandberg (Gemarkung Oersdorf), Sperrung des Abbiegestreifens auf der Kieler Straße in Richtung Friedenstraße, halbseitige Sperrung Am Bahnhof/Neue Querverbindung, halbseitige Sperrung Oersdorfer Weg/Grenzweg.

Unbedingt Streckenposten und Trassierband beachten!

Außerdem werden folgende Einmündungen entlang der Strecke durch den Veranstalter mit Streckenposten und gegebenenfalls mit Trassierband während der Wettkämpfe gesperrt: Holstenstraße/ Am Markt, Holstenstraße/Hüttmannstraße, Schützenstraße/Hüttmannstraße, Bahnhofstraße/Schützenstraße, Neuer Weg/Schützenstraße, Wiesenhofstraße/Schützenstraße, Wiesendamm/Schützenstraße, Rostocker Straße/ Schützenstraße, Wulfskamp/Schützenstraße, Wulfskamp/Steenkamp/ Oppelner Weg, Steenkamp/Oersdorfer Weg, Graff/Oersdorfer Weg, Grenzweg/Schützenstraße, Schützenstraße/Lakweg, Lakweg/Auf dem Kamp/Eichenweg, Lakweg/Kiefernweg, Lakweg/Langenkamp, Lakweg/Buchenweg, Lakweg/Birkenweg, Lakweg/Erlenweg, Langenkamp/Erlenweg, Langkamp/Kiefernweg, Wiesendamm/Langenkamp, Wiesendamm/Bürgermeister-Zobel-Ring, Radensweg/Wiesendamm, Radensweg/Am Wischhof, Radensweg/Am Redder, Radensweg/Stubbenwiese, Schmalfelder Straße/Luise-Otto-Weg, Schmalfelder Straße/Luise-Schroeder-Weg, Schmalfelder Straße/Elsa-Brandström-Straße/ Elisabeth-Seibert-Straße, Schmalfelder Straße/Kamper Weg/Kirchenstraße, Holstenstraße/Jungfernstieg, Friedenstraße/Schmalfelder Straße, Kirchenstraße/Kleiner Markt, Holstenstraße/Am Rathausgarten.

An folgenden Straßen bestehen temporäre Halteverbote: Am Ehrenhain beidseitig zwischen Schmalfelder Straße und Therese-Giehse-Straße (9 bis 15.30 Uhr), Holstenstraße Zufahrt zum Grünen Markt (ggf. ergänzt mit Trassierband, ab 30. April, 11 Uhr bis 1. Mai, 20 Uhr) Holstenstraße gesamte Parkbucht gegenüber Hausnummer 16 (30. April 11 Uhr bis 1. Mai 20 Uhr).

Umleitungsstrecken sind eingerichtet und beschildert, um Verständnis für die Beeinträchtigungen wird gebeten.