Basketball: Werden die Nordstars zum dritten Mal in Folge Pokalsieger?

Am Wochenende wird die Moorbekhalle zur Basketball-Arena: Der 1. SC Norderstedt richtet am Sonnabend und Sonntag alle sechs Landespokalendspiele aus.

Norderstedt. Es ist alles vorbereitet für den finalen Showdown: Die Nordstars des 1. SC Norderstedt richtet an diesem Wochenende in der Moorbekhalle alle sechs Endspiele des Basketball-Verbandes Schleswig-Holstein aus. Gleich drei Teams des Gastgebers sind dabei in den Finals vertreten.

Allen voran die Männer. Die treten am Sonntag um 12.30 Uhr zum immer wieder reizvollen Derby gegen die BSG Kisdorf Kaltenkirchen an. „Das wird ein enges Match. Die Tagesform wird über den Sieg entscheiden“, sagt der Trainer der Nordstars, Robin Hergel. Die Generalprobe hat sein Team gut über die Bühne gebracht. Beim BBC Rendsburg II gewann die SCN-Crew ihr letztes Oberliga-Punktspiel mit 87:74.

Brisantes Basketball-Derby: Gute Generalprobe des SCN

„Wir sind zwar nur mit acht Spielern nach Rendsburg gefahren, haben aber losgelegt wie die berühmte Feuerwehr. Am Ende haben wir es dann etwas schleifen lassen“, so Hergel. Nach den ersten zehn Minuten stand es bereits 29:10 für die Norderstedter. Der Sieg des neuen Vizemeisters war nie in Gefahr.

Besser noch: Erstmals seit seiner Bänderverletzung vor sechs Wochen unterzog Trainer Hergel seinen Fuß einem Belastungstest. „Ich hab nur ein paar Minuten gespielt. Aber das ging ganz gut.“ Die Norderstedter werden im Cupfinale nicht mit dem kompletten Kader antreten. „Wir haben ein, zwei Leistungsträger, die mit ihren noch nicht schulpflichtigen Kindern im Urlaub sind“, sagt Robin Hergel.

BSG Kisdorf Kaltenkirchen tritt in Bestbesetzung an

Besser ist die Lage bei der BSG Kisdorf Kaltenkirchen. „Alle Mann sind gesund und dabei“, vermeldet Trainer Michael Oehlrichs. Seine Crew hat die Oberliga-Punktrunde mit einem 79:65-Erfolg gegen die BG Ostholstein (79:65) abgeschlossen – Platz drei in der Abschlusstabelle.

Mit dem Pokalsieg will die Spielgemeinschaft einer durchwachsenen Saison doch noch die Krone aufsetzen. „Wir hatten die Chance, Meister zu werden, und haben sie mehrfach aus der Hand gegeben“, sagt Pointguard Lukasz Bukowski. Für die BSG wäre es der erste Pokalsieg, der 1. SC Norderstedt hingegen will den dritten Erfolg hintereinander.

Brisantes Basketball-Derby: Noch fünf weitere Endspiele

Eingebettet wird das Männerfinale in fünf weitere Endspiele. Den Anfang macht am Sonnabend um 11.30 Uhr die Altersklasse U 12. Auch dort kommt es zum Duell zwischen dem 1. SC Norderstedt und der BSG Kisdorf Kaltenkirchen. Um 14 Uhr folgt das Finale der Frauen zwischen den Itzehoe Eagles und dem TuS Nortorf. Zum Abschluss des ersten Tages ermitteln die Lübecker TS und die Bargteheide Bees von 16.30 Uhr an den Gewinner in der Altersklasse U 16.

Am Sonntag eröffnen um 10 Uhr die U-14-Jungs des 1. SC Norderstedt und die Lübecker TS den Endspielreigen. Zum Abschuss der zweitägigen Veranstaltung treffen um 15 Uhr die U-18-Mannschaften des TSV Reinbek und der Lübecker TS aufeinander. Zuschauer haben bei allen Begegnungen freien Eintritt.