Oberligist SV Todesfelde muss sich in Neumünster mit einem 1:1 begnügen

Morten Liebert (SV Todesfelde) sorgte in Neumünster in der 18. Minute mit seinem 18. Saisontor für den Ausgleichstreffer des Fußball-Oberligisten.

Todesfelde. Das war’s dann wohl mit den Aufstiegsambitionen der Fußballer des SV Todesfelde. Der Tabellendritte der Oberliga Schleswig-Holstein musste sich in der Auswärtspartie beim PSV Neumünster vor 356 Zuschauern mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden begnügen.

Da gleichzeitig Spitzenreiter FC Kilia Kiel (2:1 beim SC Weiche Flensburg 08 II) und der SV Eichede (2./3:0 beim Heider SV) ihre Partien gewannen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die beiden letztgenannten Clubs die Staffelmeisterschaft unter sich ausmachen.

SV Todesfelde: Dezimierter Kader gegen PSV Neumünster

Dies liegt vor allem daran, dass der SVT in dieser Saison nicht in der Lage ist, kon­stant gute Ergebnisse – also Siege am Fließband – abzuliefern. In Neumünster waren die Todesfelder allerdings auch stark gehandicapt: Neun Akteure fehlten erkrank, verletzt oder gesperrt, zwei Spieler liefen angeschlagen auf. Trainer Sven Tramm: „Das war schon ein heftiger Aderlass. Insgesamt geht die Punkteteilung in Ordnung.“

Der hoch motivierte PSV Neumünster ging in der 10. Minute nach einem Stellungsfehler von Abwehrspieler Hasan Yilmaz durch Mika Jöhnck in Führung. Danach berappelten sich die Gäste: Morten Liebert glich mit seinem 18. Saisontor aus.

Til Weidemann sieht in der 84. Minute die Rote Karte

Es entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste gerieten in der Schlussphase dann allerdings unter Druck, weil Til Weidemann seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies und in der 84. Minute wegen Meckerns vom Platz gestellt wurde.

Nach einem Konter hatten die Neumünsteraner in Überzahl kurz vor dem Abpfiff die große Chance auf den Siegtreffer, konnten den Ball aber nicht Kasten des SVT unterbringen.

PSV Neumünster – SV Todesfelde 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Mika Jöhnck (10.), 1:1 Morten Liebert (18.).