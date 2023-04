Eintracht Norderstedt: Regionalliga-Derby gegen U23 des FC St. Pauli

Norderstedt. In der ersten Halbzeit gegen Holstein Kiel II knüpfte Eintracht Norderstedt in der Fußball-Regionalliga Nord nahtlos an die schwachen Vorstellungen beim 1. FC Phönix Lübeck (0:1) und SV Werder Bremen II (1:4) an, lag nach 45 Minuten mit 0:2 zurück.

Dann allerdings zeigte die Mannschaft von Trainer Olufemi Smith ein ganz anderes Gesicht, glich mit gutem Zweikampfverhalten und flotten Spielzügen noch zum 2:2 aus.

Eintracht Norderstedt: St. Pauli II ist fünftbeste Rückrundenmannschaft

Genau dort will der Tabellensiebte (43 Punkte) zu Hause am Sonntag (14 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion) gegen die U 23 des FC St. Pauli (13./36 Zähler) weitermachen. „Es wird mal wieder Zeit, einen Dreier einzufahren“, sagt Coach Smith.

Doch Vorsicht: Die Kiezkicker sind die fünftbeste Rückrundenmannschaft, haben sich peu à peu aus dem Tabellenkeller herausgekämpft.

Wiedersehen mit Ex-Norderstedtern Elias Saad und Johann von Knebel

Maßgeblichen Anteil am Aufschwung haben mit dem im November verpflichteten Elias Saad und USA-Heimkehrer Johann von Knebel (zuletzt UNH Wildcats/Soccer-Team der University of New Hampshire) auch zwei frühere Spieler von Eintracht Norderstedt.

Mit Julian Ulbricht (kam vom 1. FC Phönix Lübeck, fünf Tore in neun Partien) hat ein weiterer Winter-Neuzugang voll eingeschlagen. „Wir sind gewarnt“, so Olufemi Smith.

Bei der Eintracht wieder wieder mit an Bord dürfte Goalgetter Jan Lüneburg (Beschwerden mit der Oberschenkelmuskulatur) sein. Abwehrspieler Tjark Hildebrandt ist wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt, außerdem fallen Jonas Behounek und Dane Kummerfeld (beide verletzt) aus.